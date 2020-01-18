"Уже припорошило снегом". Спасатели нашли мальчика и мужчину, заблудившихся в метель

Практически чудом, почти вслепую, в сильную метель 17 января спасателям Алтайского края удалось найти 13-летнего подростка и 59-летнего мужчину, заблудившихся в полях. Как искали и как нашли потерявшихся в шторм, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Кругами вокруг столба

Днем 17 января, несмотря на разыгравшийся ветер, 13-летний подросток пешком отправился к бабушке — из Алейска в деревню Малаховку. Метель сбила мальчишку с пути, но он не растерялся: догадался позвонить друзьям и сообщить, что заблудился. А там уже информацию передали спасателям. Подросток постарался объяснить, где находится, описал метку на одной из опор линии электропередач.

Спасатели тут же связались с энергетиками (которые лучше ориентируются в опорах ЛЭП), и вместе с ними на снегоболотоходе "Лось" отправились на поиски.

"Погодные условия очень затрудняли проведение поисково-спасательных работ: нулевая видимость, быстро замело следы, сильный ветер, холодное время года", — рассказал спасатель 3 класса поисково-спасательного отряда имени Виктора Зюкова Станислав Выродов.

Когда поисковая группа нашла мальчишку, тот кругами ходил вокруг столба: заставлял себя двигаться, чтобы не замерзнуть. В МЧС отмечают, что постоянное движение помогло парню не только не обморозиться, а выжить. Спасенного подростка отвезли обратно в Алейск, где передали родителям.

Уже припорошило снегом

Еще один случай чудесного спасения произошел в Поспелихинском районе. 59-летний мужчина решил пешком дойти из села Поспелиха в поселок Факел Социализма. Но не дошел. Где он находится, также было неизвестно. В поисках мужчины приняли участие 18 человек: это спасатели аэромобильной группировки ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, сотрудники МВД и 88 пожарно-спасательной части.

Осложняла работу спасателей сильная метель: поиски велись почти вслепую. А когда нашли, мужчина уже лежал без сил, его даже успело припорошить снегом. Оказалось, что он только немного не дошел до поселка Факел Социализма. Пострадавшего сразу же доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Напомним, 18 января в Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение, метель и сильный ветер. МЧС просит жителей и гостей края просят отказаться от дальних поездок и пеших путешествий.