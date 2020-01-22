Виктор Томенко: "Надвигается сильный шторм"

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на заседании регионального правительства обратился к СМИ с просьбой предупредить население о надвигающемся шторме.

Глава региона посоветовал водителям отказаться от дальних поездках и выезжать за пределы населенных пунктов только в случае чрезвычайной необходимости.

Томенко поручил главам всех муниципалитетов готовиться к шторму. Полиция, МЧС и врачи находятся в режиме повышенной готовности.

О неблагоприятных погодных условиях ранее сообщал заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко. По прогнозам метеорологов, 23 и 24 января ожидаются снегопады, которые могут быть сильнее крещенских. Порывы ветра будут достигать 25-30 метров в секунду.