Скорая на лошадях и в гости на лыжах. Как переживают метели алтайские села

Жители села Куликово Ребрихинского района уже неделю передвигаются по селу только на лыжах или гужевой повозке. После бурана 17-18 января село, в котором проживает чуть больше 300 человек, оказалось в снежном плену. 24 января Алтайский край накрыл новый шторм, и многие населенные пункты вновь накрыло и засыпало. Корреспонденты amic.ru связались с жителями сел и узнали о ситуации.

Врач не прошел. Ребрихинский район, село Куликово

Куликово заметено снегом уже неделю. Чистят только основную дорогу до населенного пункта. А в самом селе расчищен проезд только до школы.

"К домам подъездов нет, люди ходят на лыжах и ездят на конях. Моя мама к бабушке, которая живет недалеко в этом же селе, ходит на охотничьих лыжах. Снег по пояс, дорог нет. Сегодня звонила, говорит, что собирается идти. Такая ситуация с прошлой недели, с 17 января, когда был сильный снегопад. Всю неделю никто никуда выехать не может. До бабушки пытался дойти врач, по пояс проваливался в снег, не смог дойти, вернулся. А скорая вообще никуда не выезжает", – рассказал Сергей.

По его словам, сельчанам пообещали, что техника почистит сельские улицы лишь в понедельник, 27 января.

Сложно, но не страшно. Павловский район, село Елунино

До этого села добраться можно только по дороге от Павловска. По словам жителей, сегодня ситуация на дороге напряженная, переметы, но пока доехать до села можно. А вот в самой деревне есть участки, где транспорт уже проехать не может. Уборкой снега занимаются владельцы техники, с которыми сельсовет заключил договоры.

Почти в плену. Угловский район, село Лаптев Лог

После бури 17-18 января село от снега почистили быстро, говорят местные жители. А вот сегодня обстановка гораздо сложнее, метель началась еще в четверг, 23 января, и на данный момент населенный пункт, где проживает 800 жителей, расчистить не могут.

"23 января ездили в Рубцовск, обратно кое-как добрались, – рассказывает Марина Подгорная. – Дороги чистят, но их практически сразу снова заметает. Сегодня всю ночь была метель, слышно, что трассы чистят, но в село техника не заходит. По деревне проехать сложно, пока не прочистят основные дороги, можно застрять. В Рубцовске тоже все завалено снегом, дворы только расчистили после прошлого бурана, сейчас снова все заметает".

Проезд по двум улицам. Тюменцевский район, село Тюменцево

Жители Тюменцево рассказывают, что 24 января проехать можно только по двум самым большим улицам села. Сильный ветер и снег все заметает, везде сугробы и переметы. Такси отказываются от вызовов, так как проехать по переулкам машины не могут.

В снежном капкане. Город Барнаул, село Власиха

Снегоуборочная техника расчищает село с прошлой недели. Однако есть в населенном пункте тупиковый проезд, который ведет только к одному дому с адресом: ул. Лучезарная, 19. В одной половине живет 90-летняя Мария Спирина, ветеран труда и труженик тыла , а во второй – труженик тыла Клавдия Колотова.

"Сейчас проезд оказался заблокирован. До основной дороги несколько сотен метров, – рассказывает внучка Марии Спириной, Марина. – Ни автомобиль, ни скорая добраться до дома бабушки не могут. Обращались во все службы, но безрезультатно. Дорога принадлежит муниципалитету, и почему ее не чистят, мы не понимаем. Чтобы расчистить путь, нужная тяжелая техника, это 15-20 тыс. рублей стоит".

В администрации города, по словам Марины, говорят, что дорогу расчистят, но попозже, так как вся техника занята.

"Сегодня кое-как дошли до магазина за хлебом, но ведь нужны и другие продукты – сахар, мука. Их можно привезти только на машине. И такая ситуация с декабря", – отмечает женщина.

К больному на снегоходе. Змеиногорск

Сложная ситуация и на этой территории. Врачей к больным доставляют на снегоходах.

"В Змеиногорске дороги пробивают, к школам, детским садам и другим социальным объектам расчищают. Администрация завела дежурного на телефоне, и туда пенсионеры, больные люди, мамы с детьми могут обратиться, чтобы им доставили воду, лекарства, продукты питания. Все в район завозят, доставляют товары волонтеры на своих личных снегоходах. Два снегохода дежурят при центральной районной больнице, и они доставляют врачей до больных. Если требуется госпитализация, то бригада медиков едет в сопровождении снегоочистительной техники. Сейчас сложно всем. Врач рассказывал, как мужчина-волонтер на снегоходе всю ночь доставлял медиков до больных людей. И к утру он едва не упал в обморок. Люди работают на износ", – рассказала amic.ru член комиссии Общественной палаты по вопросам экологии и здоровья, главный редактор газеты "Змеиногорский вестник" Людмила Кейбол.

На местной метеостанции ей рассказали, что с 1 по 22 января в городе выпало 218% осадков.

Приоритет между селами. Зональный район, село Зональное

В райцентре и селах с прошлой недели работает снегоуборочная техника. Центральные улицы Зонального хорошо расчищены, говорят местные жители, есть подъезды к детсадам, школам, больницам. Налажено сообщение между поселками Октябрьский, Шубенка, Урожайный, Новомихайловка.

"В самих деревнях обстановка сложнее, приоритет отдан дорогам между селами. Работает техника сельского совета, но помогают предприятия "Лига" и "Алтайский бройлер", они по договоренности привлекают технику", – сообщили местные жители.

Не подобраться. Баевский район, село Баево

Ситуация в районе и его центре сложная, жалуются сельчане. Такого снега, по их словам, они не помнят. Многие улицы остаются не расчищенными, к некоторым домам даже не подобраться.

"Заметены улицы, сельская администрация наняла технику, собрала всех частников, они прочистили все улицы и переулки, но на следующий день все снова замело. Техника ломается, ее тут же ремонтируют и сразу пускают в работу. Но через несколько часов нужно чистить все вновь. Временно закрыли детский сад, к нему просто нет прохода", – говорят люди.

Напомним, на 23 и 24 января в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. В регионе перекрыли более 40 автодорог.

Скорая на лошадях. Бийский район

Снегопады внесли свои коррективы в работу станции скорой помощи в Бийске. Как мы уже сообщали, врачам пришлось пересесть на гужевую повозку, чтобы добраться до больных по заметенным дорогам. Об этом главврач станции скорой помощи Бийска Алексей Карнаухов рассказал в эфире радио "Вести ФМ".