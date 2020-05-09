5 фактов о легендарном истребителе, который 9 мая пролетел над Новосибирском

9 мая 2020 года в честь 75-летия Победы в небе над Новосибирском пролетел легендарный МиГ-3. Этот истребитель был сбит немцами во время Великой Отечественной войны. Однако сибирским авиареставраторам удалось его восстановить по военной хронике и чертежам и поднять в небо в День Победы. Что известно об этом самолете и чем прославился этот герой войны - читайте в материале amic.ru.
МиГ-3 был сбит в районе озера Селигер и пролежал в болотах Тверской области 67 лет.
Осенью 1941 года сразу четыре вражеских Мессершмитта-109 атаковали звено в составе трех МиГ-3 и сбили их. "Командир и второй лётчик погибли, а лейтенант Иван Крапивко сумел покинуть машину, отделался царапинами и ушибом руки, восстановился и продолжил воевать", — рассказал летчик-испытатель 1 класса Владимир Барсук в интервью "Сиб.фм".
Подняли машину из болота лишь в 2012 году. В 2014-м на нем провели первые испытания. Затем, как пишет "НДН.Инфо", самолет участвовал в парадах 2016 и 2017 годов. Но 9 Мая 2017 года после полета воздушное судно получило повреждение и долгое время находилось на ремонте.
По словам Барсука, эти самолеты очень редкие. Сейчас таких в мире всего три. Один из них — в Новосибирске. Хотя в военные годы были тысячи истребителей. В случае, если что-то во время боя шло не так, пилот выпрыгивал из самолета и пересаживался на новый. "Летчик спасался, а потом садился на такой же и летел на следующее боевое задание. Но сейчас на восстановление такого самолета тратится порядка 3 лет. Поэтому выполняя полеты ты настроен, что в любой ситуации и обстановке должен оставить самолет целым. Вернуть на землю", — рассказал Владимир Барсук, который лично управлял самолетом во время воздушного парада на 9 мая 2020 года.
Восстановлением истребителя занимались мастера бюро "Авиареставрация". За два года им удалось поставить Миг-3 на крыло. Самолет не только выглядит как в 1941-м, но даже собран из "родных" запчастей.
"Разумеется, запчасти для этого самолета нигде не продаются, все приходится делать самостоятельно. Повреждение было с точки зрения полета неопасным, но с точки зрения конструкции — сложным. Уже весной 2020 года были завершены все последние ремонтные работы. Испытания показали годность воздушного судна к полетам", — цитирует "НДН.Инфо" Владимира Барсука.
Как пояснили в пресс-службе администрации Новосибирска, авиареставраторы собирали самолет буквально по деталям. Они изучали архивы, военную хронику и фотографии, восстанавливали чертежи. Одной из главных задач было максимально сохранить оригинальные части легендарного истребителя и в то же время обеспечить безопасность будущих летчиков.
К сожалению, эти самолеты сложны в пилотировании и далеко не каждый современный летчик с ним справится. От силы — 7-8% летчиков. В самолете из приборов только указатель скорости, высотомер и вариометр, и совсем нет навигации, один лишь авиагоризонт.
Также МиГ-3 имеет ограниченный обзор, но зато обладает высокой скоростью. "Здесь крыло закрывает обзор летчику при посадке. Это сделано, чтобы лётчик сидел сзади и сохранял центр тяжести, чтобы самолет имел высокую скорость. Это на момент 1941 года самый быстрый самолет со скоростью 640 км/ч. Отсутствие сбоку бронезащиты – это с целью снизить вес, чтобы увеличить вес полезной нагрузки. Лётчик закрыт просто дюралюминиевыми листами, которые не защищают даже от стрелкового оружия", — пояснил Владимир Барсук.
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