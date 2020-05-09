Суббота, 9 Май, 19:16

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,87
€ 80
23°

198676 +10817
Обь
515см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

5 фактов о легендарном истребителе, который 9 мая пролетел над Новосибирском

, ИА "Амител"
МиГ-3 замкнул воздушный парад на День Победы
Фото опубликовано на странице администрации Новосибирска в 'ВКонтакте': vk.com/nsk_adm

Фото опубликовано на странице администрации Новосибирска в "ВКонтакте": vk.com/nsk_adm

9 мая 2020 года  в честь 75-летия Победы в небе над Новосибирском пролетел легендарный МиГ-3. Этот истребитель был сбит немцами во время Великой Отечественной войны. Однако сибирским авиареставраторам удалось его восстановить по военной хронике и чертежам и поднять в небо в День Победы. Что известно об этом самолете и чем прославился этот герой войны - читайте в материале amic.ru.

1
Сбил шесть самолетов противника
Этот самолет был участником воздушных боев во время Великой Отечественной войны. Известно, что этот истребитель уничтожил шесть самолетов противника. Об этом говорит количество звезд на его фюзеляже. Однако в истребитель Миг-3 был сбит фашистами в одном из своих первых боевых вылетов.
2
Пролежал в болотах 67 лет

МиГ-3 был сбит в районе озера Селигер и пролежал в болотах Тверской области 67 лет.

Осенью 1941 года сразу четыре вражеских Мессершмитта-109 атаковали звено в составе трех МиГ-3 и сбили их. "Командир и второй лётчик погибли, а лейтенант Иван Крапивко сумел покинуть машину, отделался царапинами и ушибом руки, восстановился и продолжил воевать", — рассказал летчик-испытатель 1 класса Владимир Барсук в интервью "Сиб.фм". 

Подняли машину из болота лишь в 2012 году. В 2014-м на нем провели первые испытания. Затем, как пишет "НДН.Инфо", самолет участвовал в парадах 2016 и 2017 годов. Но 9 Мая 2017 года после полета воздушное судно получило повреждение и долгое время находилось на ремонте.

3
Редкая птица

По словам Барсука, эти самолеты очень редкие. Сейчас таких в мире всего три. Один из них — в Новосибирске. Хотя в военные годы были тысячи истребителей. В случае, если что-то во время боя шло не так, пилот выпрыгивал из самолета и пересаживался на новый. "Летчик спасался, а потом садился на такой же и летел на следующее боевое задание. Но сейчас на восстановление такого самолета тратится порядка 3 лет. Поэтому выполняя полеты ты настроен, что в любой ситуации и обстановке должен оставить самолет целым. Вернуть на землю", — рассказал Владимир Барсук, который лично управлял самолетом во время воздушного парада на 9 мая 2020 года.

4
Собрали из "родных" запчастей

Восстановлением истребителя занимались мастера бюро "Авиареставрация". За два года им удалось поставить Миг-3 на крыло. Самолет не только выглядит как в 1941-м, но даже собран из "родных" запчастей.

"Разумеется, запчасти для этого самолета нигде не продаются, все приходится делать самостоятельно. Повреждение было с точки зрения полета неопасным, но с точки зрения конструкции — сложным. Уже весной 2020 года были завершены все последние ремонтные работы. Испытания показали годность воздушного судна к полетам", — цитирует "НДН.Инфо" Владимира Барсука.

Как пояснили в пресс-службе администрации Новосибирска, авиареставраторы собирали самолет буквально по деталям. Они изучали архивы, военную хронику и фотографии, восстанавливали чертежи. Одной из главных задач было максимально сохранить оригинальные части легендарного истребителя и в то же время обеспечить безопасность будущих летчиков.

5
Не каждый справится

К сожалению, эти самолеты сложны в пилотировании и далеко не каждый современный летчик с ним справится. От силы — 7-8% летчиков. В самолете из приборов только указатель скорости, высотомер и вариометр, и совсем нет навигации, один лишь авиагоризонт.

Также МиГ-3 имеет ограниченный обзор, но зато обладает высокой скоростью. "Здесь крыло закрывает обзор летчику при посадке. Это сделано, чтобы лётчик сидел сзади и сохранял центр тяжести, чтобы самолет имел высокую скорость. Это на момент 1941 года самый быстрый самолет со скоростью 640 км/ч. Отсутствие сбоку бронезащиты – это с целью снизить вес, чтобы увеличить вес полезной нагрузки. Лётчик закрыт просто дюралюминиевыми листами, которые не защищают даже от стрелкового оружия", — пояснил Владимир Барсук.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: День Победы-2020
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
19:15
Лукашенко призвал не "торопиться с выводами" критиков парада Победы 0
18:47
Эксперт рассказала, кому увеличат зарплату после режима самоизоляции 0
18:29
5 фактов о легендарном истребителе, который 9 мая пролетел над Новосибирском 0
18:06
Яркое небо, пируэты и флаги. Видео авиапарада в Барнауле из кабины пилота 1
17:41
Парад пожарной ретротехники провели в Барнауле 2
17:26
"Бессмертный полк" пролетел над Барнаулом в День Победы. Фото 0
17:03
Единороссы поздравили 9 мая всех ветеранов Великой Отечественной войны Алтайского края 2
16:44
"Бессмертный полк - онлайн": какие истории о своих ветеранах рассказывают жители Алтая 0
16:23
На балконе со слезами на глазах. Ветеранов в Барнауле поздравили дворовыми концертами 2
16:05
Этот День Победы. Как барнаульцы отмечают праздник 9 Мая 1
15:47
Меняйло анонсировал продление режима самоизоляции по всей Сибири 31
15:26
Число заболевших COVID-19 в России приближается к 200 тысячам 11
15:06
Росстат оценил потери населения страны во время Великой Отечественной войны 6
14:49
Барнаулец провел одиночный "Бессмертный полк" 15
14:22
Песни под балконом: как в Барнауле во время пандемии поздравили ветеранов 0
14:18
Владимир Путин поздравил россиян с годовщиной Великой Победы 11
14:07
Как прошел авиапарад в Барнауле. Видео 10
13:49
Школьникам Алтайского края предложили придумать надпись на стене Рейхстага 6
13:31
Алтайский думец поздравил жителей региона с Днем Победы 0
13:15
Не забыты. Как проект "Судьба Солдата" помогает найти героев Великой Отечественной 1
13:03
На трассе Алтайского края насмерть сбили беременную лосиху 15
12:41
Число зараженных коронавирусом во всем мире превысило четыре миллиона человек 4
12:34
Никто не забыт? О героях войны, в честь которых названы улицы Барнаула 2
12:21
Еще 11 жителей Алтайского края выписали из больниц после COVID-19 6
12:03
Глава МВД по Алтайскому краю возложил цветы к Мемориалу Славы в Барнауле 4
11:50
"Окна Победы". Как алтайская акция памяти стала российской и кому она нужна 2
11:33
Пилоты готовятся к воздушному параду над Барнаулом. Видео 0
11:20
Число заражений коронавирусом в Алтайском крае достигло 641 11
11:15
Барнаульцам покажут воздушный парад 9 мая 0
11:04
Виктор Томенко с семьей возложил цветы к Мемориалу Славы 8
10:33
Губернатор поздравил жителей Алтайского края с Днем Победы 8
10:23
Трансляция шествия "Бессмертного полка – онлайн": где и когда смотреть 3
10:18
Воздушный Парад Победы начнется после обращения Путина 4
09:35
В Барнауле реконструировали Аллею Победы и заменили памятный знак 0
09:11
Вам одобрено. Более 150 алтайских предпринимателей ждут кредит под 0% 4
09:00
75 лет Победе в Великой Отечественной войне. Онлайн-трансляция 5
08:45
Владимир Путин назвал патриотизм главной объединяющей идеей россиян 49
08:26
Японские ученые нашли связь между раком и употреблением алкоголя 2
08:05
Червонцы с Лениным и карточки на хлеб. Как выглядели деньги в годы Второй мировой 0
07:34
Десять важнейших фильмов о Второй мировой войне 77
07:23
Потому что это очень страшно. Ветеран Великой Отечественной о войне, любви и жалости 2
07:01
9 мая в Барнауле. Как отпраздновать День Победы не выходя из дома? 14
06:44
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом 10
06:23
Старые советские открытки, посвященные Дню Победы 13
06:02
Тепло и без осадков. О погоде в Алтайском крае в День Победы 0
00:21
В Республике Алтай выявлен один новый случай заражения COVID-19 0
23:59
Жители алтайского села самостоятельно построили мост 1
23:29
Пенсионный фонд упростил получение выплаты в пять тысяч рублей на детей до трех лет 0
22:56
В Алтайском крае отремонтируют улицы, названные в честь героев войны 1
22:12
Путин потребовал повысить конкурентоспособность российских товаров 14

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.