Еще 39 новых случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших в регионе – 2364, сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

"Коронавирус подтвердился у 23 жителей Кош-Агачского района, в том числе у шести детей; у 15 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у четырех детей; у одного жителя Улаганского района", – говорится в сообщении.

Выздоровели за сутки 22 человека. Всего из больниц региона выписали 2039 пациентов.

Ранее в регионе зарегистрировали 13 летальных случаев у пациентов с коронавирусом. 11 из них скончались от COVID-19, два – от иных причин.