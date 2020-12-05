Путин пообещал подумать, как россиянам отпраздновать "Новый год в каждом доме"

Президент России Владимир Путин поддержал запуск акции "Новый год в каждый дом" и пообещал подумать, как сделать так, чтобы праздник отпраздновали в каждом доме, несмотря на ограничения из-за пандемии.

"Вы попросили поддержать идею акции с Новым годом в каждый дом. Я посмотрю, что можно сделать в вашем случае конкретно. Но и сам подумаю на эту тему, как сделать так, чтобы Новый год был в каждом доме, несмотря на известные ограничения, связанные с пандемией", – сказал он в ходе общения с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России".

Как объяснил участник общения с главой государства, суть акции "Новый год в каждый дом" заключается в том, чтобы объединить усилия и поздравить как можно больше детей, в том числе и детей врачей, пишет РИА Новости.