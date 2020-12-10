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Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

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Байкал дорого, Шерегеш занят. Куда хотят, но не могут поехать жители Алтая на Новый год

, ИА "Амител"
Курортов в Сибири много, а свободных мест в них мало
На горнолыжном курорте 'Манжерок' в Республике Алтай / Фото: Екатерина Школина / vk.com/manzherok_resort

На горнолыжном курорте "Манжерок" в Республике Алтай / Фото: Екатерина Школина / vk.com/manzherok_resort

Жители Алтайского края, вынужденные из-за пандемии отказаться от новогодних каникул за границей, ищут возможность отдохнуть поближе к родине. И если пробиться на базы Горного Алтая и Шерегеша на предстоящие каникулы почти невозможно – они забронированы москвичами, то Белокуриха этой зимой пользуется невероятной популярностью среди наших земляков. А вот отмечать Новый год в других городах Сибири жители Алтайского края не хотят. Amic.ru поговорил с представителями турфирмами и узнал, в чем причина.

Алтайский край, Белокуриха

В ноябре-декабре 2020 года Белокуриха стала одним из самых востребованных курортов среди жителей Алтайского края. До этого они выбирали отдых побюджетнее (например, в Горном), либо летали на заграничные курорты, стоимость которых сопоставима с отдыхом в Белокурихе, а вот сервис повыше. Пандемия заставила изменить приоритеты. И даже молодежь бросилась раскупать "лечебные" санаторные путевки на новогодние каникулы. По словам исполнительного директора турфирмы "Шестой континент" Елены Фаст, сейчас свободных номеров на праздники в санаториях города нет.

По сравнению с прошлым годом значительно вырос спрос на российские курорты, в том числе Белокуриху, у молодых людей. И если раньше сюда ехали люди более зрелого возраста, которые выбирали санатории для лечения и оздоровления, то теперь клиенты – это молодые люди 30-35 лет и семьи с детьми", – говорит Елена Фаст.

Пользуется популярностью у жителей Алтайского края и короткий активный отдых в Белокурихе. Туристы бронируют базы и отели на три-четыре дня (например, с 30 декабря по 2 января). 

"Чтобы была возможность отпраздновать Новый год как дома, но со всеми зимними развлечениями: снегоходами, горными лыжами, катками", – объясняет эксперт.

Сколько стоит Новый год в Белокурихе

Стоимость проживания на новогодних праздниках в гостевых домах начинается от 1,2 тыс. рублей в сутки с человека. Номер в гостиницах – от 2,5 тыс. рублей. Но жилье по таким ценам уже разобрано. Готовьтесь заплатить раза в три больше. 

Кемеровская область, Шерегеш

Сервис Tvil.ru признал Шерегеш одним из самых популярных российских горнолыжных курортов этой зимой. Он уступил только Красной Поляне в Краснодарском крае и Банному в Башкирии. Жители Алтайского края также любят это направление, но в этом году попасть туда трудно: свободных туров нет уже с начала осени.

"Все отели заняты с сентября. Спрос по-прежнему высокий, но помочь ничем не можем. Уже в середине октября жители российских городов не могли найти свободных мест в Шерегеше", – говорит руководитель турагентства "Азимут-Тревел" Дина Остапенко.

Другие турагентства подтверждают: кузбасский курорт уже давно распродан: "С Шерегешем мы уже не работаем, нам просто нечего предложить клиентам", – добавляет руководитель агентства "Сибирь Профи" Елена Биточкина.

Сколько стоит Новый год в Шерегеше

Аналитики Tvil.ru подсчитали, что в среднем сутки проживания в Шерегеше обойдутся в 22,5 тысячи рублей с человека.

Республика Алтай

Аншлаг и "переаншлаг" ожидают на предстоящий Новый год и в Республике Алтай. Представители баз отдыха и отелей премиум-класса сообщили amic.ru: свободных мест у них нет с сентября. Сейчас турфирмы вовсю готовятся к приему VIP-гостей из Москвы и Санкт-Петербурга. И говорят, что работы у них очень много, ведь клиенты привыкли к высокому качеству:

"Естественно, Горный будет "кипеть". К нам полетят "дорогие" гости и, чтобы организовать для них качественный тур, нужно проработать все, вплоть до приема еды в определенное время в определенном месте", – отмечает Елена Биточкина.

Она уверена, что в новогодние праздники регион посетит огромное количество гостей, и ажиотаж в Горном будет больше, чем летом. 

"Лично я боюсь Горного, боюсь ехать туда зимой. Летом поток туристов был большой, однако он быстро пошел на спад. А зимние каникулы у нас всего две недели. И за это время территория должна принять огромное количество желающих отдохнуть. Летом-то были пробки по дороге в Горный. А сейчас я даже не представляю, как там будет с дорогами. Увидим", – говорит эксперт.   

Впрочем, найти свободные места на базах Горного Алтая еще можно: гости из Центральной России разобрали "элитные" комплексы. А вот с объектами попроще еще можно договориться об отдыхе на каникулах.

Сколько стоит Новый год в Горном Алтае

По данным сервиса бронирования booking.com, минимальная стоимость проживания в новогодние праздники на турбазах составляет 2,4 тыс. рублей за сутки с человека, максимальная – 130 тыс. рублей.

Важен масштаб

Впрочем, жители Алтайского края тоже избирательны и не хотят встречать 2021-й на малоизвестных и небольших "территориях отдыха". Так, по словам Елены Биточкиной, совсем немногие барнаульцы выбирают для новогоднего празднества Чарышский район, где тоже есть зимние базы. Объяснение простое: добираться гораздо дольше, чем до популярных туристических мест Горного Алтая (Чемала, Манжерока), а инфраструктура развита меньше.

Пока не пользуется популярностью и горнолыжный комплекс в Тягуне (Заринский район). Его построили лишь в 2017 году, и по масштабам он значительно уступает "раскрученным" зимним курортам Горного Алтая и Алтайского края.

"Даже если мы предлагаем альтернативные Белокурихе, Горному Алтаю и Шерегешу направления, то клиенты отказываются. Люди пытаются попасть на масштабные курорты с развитой инфраструктурой, широким спектром услуг и развлечений, отличным сервисом", – говорит Елена Биточкина. 

Дорогое удовольствие

В то же время не интересны жителям Алтайского края и такие "богатые инфраструктурой" туристические территории, как  Красноярский край, Хакасия, Тыва. Спроса на путевки нет, говорят в турагентствах. Эксперты считают, что во всем "виноват" Горный Алтай, красоты, инфраструктура и транспортная доступность которого перебивают достопримечательности соседей. 

И даже чарующий Байкал не привлекает алтайских туристов, хотя летом путевки на озеро буквально разлетаются. Зимой же путешествие сюда обходится слишком дорого.

"Байкал – это не дешевое направление. Сначала туда надо долететь, потом от аэропорта еще доехать. Размещение зимой дороже, чем летом. Алтайские туристы в связи с долгой зимой любят ехать на море, Байкал же сопоставим с ценой путевок в январе-феврале в Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, у нас рядом есть своя отличная природа – Горный Алтай", – говорит руководитель фирмы "ГЛЭМ-ТУР" Ольга Ришко.

А куда вы собираетесь поехать на новогодние каникулы?

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Читайте также в сюжете: Новый год-2020
Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

10.12.2020 08:11
- гость -

Поеду на жопе с горочки. И так большинство на НГ из-за "постоянно растущих доходов"

10.12.2020 08:17
- гость -

Про Белокуриху все вранье. Мест полно, вчера звонили. И ценник никак не 22 тысячи

10.12.2020 08:26
- гость -

10.12.2020 08:17
- гость -

А как связаны Белокуриха и 22 тыщи?

10.12.2020 08:33
- гость -

Вот именно, что никак

10.12.2020 08:35
- гость -

В Змеиногорск можно съездить на горнолыжный комплекс, если мест нигде нет, а покататься хочется.

10.12.2020 08:36
- гость -

Лыжня здоровья. Бесплатно. Авальман.

10.12.2020 08:38
гость

В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ПРОИЗОШЕЛ РЕЗКИЙ СКАЧОК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОВИДОМ ЗА СУТКИ
09.12.2020 17:54

8 декабря в Республике Алтай было выявлено 104 новых случая коронавирусной инфекции. При этом накануне сообщалось о 75 зараженных. Кроме того, зарегистрировано пять летальных исходов — все среди пожилых пациентов. На данный момент общее число зараженных в регионе составляет 12 118 человек.

10.12.2020 08:41
- гость -

10.12.2020 08:33
- гость -

Зачем вы их связали, если в статье об этом ни слова?

10.12.2020 08:53
- гость -

Затем, что в Шерегеше 22.500 в сутки.

10.12.2020 08:55
- гость -

10.12.2020 08:53
- гость -
Ок! Тогда при чем тут ваш звонок в Белокуриху?

10.12.2020 09:03
- гость -

Можно ещё в посуда центр съездить...

10.12.2020 09:09
- гость -

10.12.2020 08:55
Дак Вы мне позвоните, я обьясню. Можно в обеденный перерыв с 12 до 13. Можно после 17 часов. Но только до 21. Не звоните, пожалуйста на выходных.

10.12.2020 09:20
- гость -

Отважный у нас народ, я просто восхищён

10.12.2020 09:20
- гость -

Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция..

10.12.2020 09:21
иван

Ну всё правильно ,москвичи да питерцы всё раскупили ,а нам так, обглоданные косточки остаются. И ценники-за сутки 20тыс. А у людей сейчас з/п 15-20тыс у большинства. Грустно....

10.12.2020 09:22
- гость -

10.12.2020 09:09
- гость -
Вы сначала сходите к доктору и пролечите свою голову.

10.12.2020 09:25
- гость -

10.12.2020 08:53
- гость -
Ну там и хостелы есть, и Малка, и в самом поселке можно остановиться. Да, скипасс и разовые подъемы сильно подорожали, но даже если каждый день ездить на гору на такси из поселка, 22 тысячи - это как-то перебор. Да еще с человека. Другое дело, что там нет свежего снега, а который был, укатали так, что сам бы черт туда не ехал. И как со снегом будет на НГ - непонятно.

10.12.2020 09:35
гость

Почему в опросе такие варианты ответов? Народ ездил, если были деньги, старался улететь к теплому морю!!!!

10.12.2020 09:36
- гость -

10.12.2020 09:22
Я так и знал, что пишет девушка

10.12.2020 09:39
- гость -

Горный, белокуриха...как говорится "имею возможность, но не имею желания".
Лишь бы деньги выкинуть? А смысл? Заселфиться?

10.12.2020 09:46
- гость -

10.12.2020 09:36
- гость -
Я тоже догадалась, что вы в полукедах. Переобуваетесь на ходу.

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