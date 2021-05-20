Такой день. Барнаул принимает Кубок мира и претендует на титул "Город трудовой доблести"

В Барнауле стартовал II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. На открытии зачитали приветствие президента России Владимира Путина. Фоторепортаж с открытия можно посмотреть по ссылке. Также мы подготовили путеводитель по Кубку мира, где показываем в картинках, как добраться до гребного канала и как там не потеряться. Если интересно, как прошёл первый день, смотрите видеоотчёты журналистов. Под впечатлением не только они – вице-президент Международной федерации каноэ (IFC) Томас Конецко выразил своё восхищение. По его словам, канал соответствует всем мировым стандартам. Кстати, среди болельщиков разыгрывают крупные призы.

Врио ректора Алтайского медуниверситета Ирина Шереметьева одержала победу на выборах главы вуза. Её поддержало большинство делегатов на конференции научно-педагогических работников и обучающихся АГМУ.

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев не приедет на второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнаул. Губерниев отметил, что он представляет телеканал "Матч ТВ" и не может ставить под удар его интересы.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии "Единая Россия" присвоить Барнаулу и ещё 11 городам звание "Город трудовой доблести". Из сибирских городов в этот список попал и Красноярск.

10 840 домовладений бесплатно подключат к газу в Алтайском крае. Председатель АКЗС, секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Романенко отметил, что эта цифра может измениться, так как депутаты намерены настаивать на увеличении финансирования.

Инициативная группа в составе 10 человек, которых отобрали из жителей микрорайона, одобрила обновлённый проект благоустройства Мизюлинской рощи в Барнауле. В план работ внесли изменения, чтобы прекратить волну недовольства из-за вырубки части деревьев. Схему пешеходных и велодорожек скорректировали таким образом, чтобы под снос попадало как можно меньше деревьев.

Один человек погиб, ещё трое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с машиной скорой помощи в Алтайском крае. Авария произошла около 5 часов утра на 200-м километре Чуйского тракта в Первомайском районе. Момент ДТП попал на видео.

Родители учеников 1 "В" класса гимназии № 131 Барнаула обратились к губернатору Виктору Томенко, чтобы он взял под защиту учительницу Светлану Стогову. По их словам, её вынудили написать заявление об увольнении под давлением со стороны школьной администрации. Городской комитет по образованию прокомментировал инцидент. В ведомстве уточнили, что профильные специалисты проверяли факты, указанные в обращениях родителей и самого педагога.