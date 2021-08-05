Умные часы и мебель на вырост: что можно заказать в интернете к новому учебному году

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Сентябрь неотвратимо приближается, а это значит, что школьная пора вот-вот начнётся. Самое время начинать присматриваться к учебным принадлежностям. Всё самое необходимое уже лежит и манит (тех, кто уже закончил учиться, но испытывают необъяснимую тоску) на полках супермаркетов и в специализированных магазинах. Но кое-что необычное и полезное можно заказать в интернете. Собрали несколько интересных идей.