Что такое древесно-плитные материалы и какими они бывают?

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Марки ФСФ (хвойная фанера) – повышенной водостойкости. Эта фанера имеет повышенную прочность и способна выдерживать многократную заливку бетоном, поэтому её используют при опалубочных работах.

Марки ФК (берёзовая фанера) – средней водостойкости. Такая фанера используется в мебельном производстве.

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Современные технологии позволили предоставить потребителям многообразные древесно-плитные материалы, которые теперь активно используются как в строительстве, так и в мебельном бизнесе. Одни, как, например, фанера, уже давно пользуются спросом, другие появились сравнительно недавно.Независимо от вида древесно-плитные материалы изготавливаются путем склеивания, прессования обработанных специальными пропитками волокон древесины. Иногда для улучшения характеристик используют специальные добавки и смолы, как, например, в ДСП, что только повышает надёжность этих материалов.Наибольшим спросом на сегодняшний день пользуются следующие плиты:Использование этих материалов имеет ряд плюсов. Во-первых, низкая цена, стоят они дешевле, чем цельные пиломатериалы. Во-вторых, простота обработки.Фанера — это слоистый материал, состоящий из склеенных между собой листов лущеного шпона (лента тонкого слоя древесины. —Шпон делают из разных пород древесины: березы, сосны, лиственницы и других. Чтобы фанера была прочной, долговечной и устойчивой к нагрузкам, слои шпона при изготовлении накладываются перпендикулярно предыдущему листу.У фанеры есть множество плюсов. Это ее небольшой вес, прочность, устойчивость к резким сменам температуры, простота использования в работе, а также она легко сочетается внешне с другими материалами, так как имеет красивую фактуру древесного рисунка. Фанера может быть хвойной и березовой.У первой высокая устойчивость к грибку и плесени из-за высокого содержания природных смол, которыми богаты хвойные сорта деревьев, а также она легко переносит повышенную влажность. Ее можно использовать как для кровельных, так и внутренних работ.Березовую фанеру используют только внутри помещений с нормальной влажностью. Она подходит для выравнивания пола под ламинат, линолеум, коврoлин. Ее отличает хорошая тепло- и звукоизоляция, красивая структура и теплый цвет.Такой материал изготавливают методом горячего плоского прессования стружек или опилок, которые смешивают с синтетическими смолами. Для ДСП используют малоценную древесину хвойных и лиственных пород. Выбирая такую плиту, нужно обратить внимание на ее плотность, форму и размер древесных частиц, а также качество связующего вещества. От всего этого зависят эксплуатационные свойства ДСП.Древесно-стружечные плиты подходят для выравнивания полов в сухих помещениях, а также для изготовления корпусной мебели эконом-класса, встроенных шкафов и оформления интерьеров.Среди преимуществ такого материала – прочность, жесткость, легкость в обработке и низкая цена. Среди минусов – ДСП плохо выдерживает перепады температуры и влажности.Такие плиты изготавливают методом горячего мокрого прессования равномерно размолотой древесной массы, пропитанной синтетическими смолами, в древесную массу добавляют парафин, канифоль, повышающие влагостойкость, и антисептики.ДВП можно использовать в строительстве и изготовлении мебели: для покрытия пола, отделки стен, обшивки деревянных конструкций, изготовления щитовых дверей, деталей шкафов и многого другого. Древесно-волокнистые плиты отличает большой срок эксплуатации, хорошая теплоизоляция и низкая стоимость.Среди разновидностей ДВП есть древесно-волокнистая плита средней плотности, или МДФ, которая отличается высокой экологичностью. У нее более мелкая и однородная текстура и высокая прочность. При производстве МДФ не используются токсичные и вредные для здоровья эпоксидные смолы и фенол, поэтому их можно использовать в комплектах детской и кухонной мебели. Также МДФ используется для изготовления акустических систем.Другой вариант ДВП – древесно-волокнистая плита высокой плотности, или ХДФ. Это современный высокоплотный материал, который получают путем высокотемпературного прессования измельченных древесных волокон деревьев хвойных пород. По своим характеристикам такие панели по ряду характеристик лучше ДВП, а их плотность выше, чем у МДФ, что позволяет смело использовать их в строительстве и изготовлении мебели,Это еще один современный строительный материал, который состоит из трех слоев древесной удлиненной щепы хвойной древесины. Каждый слой пропитывается влагостойким воском с добавлением синтетических смол и спрессовывается под высоким давлением и температурой в прочные плиты. На сегодняшний день большинство европейских производителей перешли на полимерные смолы без включения формальдегида и полностью безопасные, такие плиты обычно маркируются ЭКО- , Green-.Особая уникальность плиты ОСБ заключается в ориентированности волокон: наружные слои продольно-ориентированы, а внутренние расположены поперек. Благодаря этому ОСП обладает исключительно высокой механической прочностью, при этом остается легкой и гибкой. Таким образом, ориентированно-стружечные плиты ОСП сохранили в себе все лучшие качества древесных материалов.