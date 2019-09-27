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При какой температуре в Барнауле включают отопление и почему не всем сразу?

, ИА "Амител" , Александра Черданцева
От чего зависит начало отопительного сезона и кто может получить тепло раньше, чем все остальные
Отопление / Фото: newkaliningrad.ru

Отопление / Фото: newkaliningrad.ru


Короткое сибирское лето редко выходит за свои календарные рамки. Температурного чуда не произошло и в 2019 году. Первый холодок пришел еще в середине августа, а уже в начале сентября многие переоделись в осенние куртки и пальто. Но первый месяц осени подходит к концу, а отопление в квартирах барнаульцев только-только начинают давать. Почему тепло не включают раньше, Amic.ru рассказали в администрации города.

1

Когда начался отопительный сезон?

Дата начала отопительного сезона в Барнауле в 2019 году – среда, 25 сентября. В этот день тепло стало поступать в дома и организации. Но часть зданий получили тепло уже сейчас, часть получат позже.

2

Почему отопление не давали раньше, ведь уже были холодные деньки?

В Алтайском крае отопительным сезоном условно считается период с 15 октября по 15 апреля. Но муниципалитеты могут и должны начать нагревать батареи раньше, если похолодание пришло раньше. Собственно в Сибири это всегда случается раньше.

"В законе сказано, что отопительный период должен начинаться не позднее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 ºС", – уточнил председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Антон Бенс.

Проще говоря, тепло включают после того, как пять дней подряд столбик термометра опускается ниже +8 градусов Цельсия.

Весной наоборот: когда среднесуточная температура в течение пяти дней выше 8 градусов, то тогда отопление отключают.

3

Но почему кому-то тепло дали раньше?

Да, некоторые социальные учреждения и многоквартирные дома получают тепло раньше. А именно те, кто обратился в теплоснабжающую организацию с такой просьбой.

В СанПиН прописано, что в детсадах и других дошкольных образовательных организациях температура воздуха должна составлять от +19˚С до +24˚С, в школах – от +18˚С до +22˚С, в больницах и других медицинских учреждениях – от +18˚С до +29˚С. Если без отопления становится некомфортно, руководство учреждений обращается в БТСК. Тогда тепло дают раньше.

Тот же механизм и для горожан. Если в доме/квартире холодно, обращайтесь в управляющую компанию или товарищество собственников жилья. И уже они направят заявку в  БТСК. В указанную жильцами дату дом получает персональное тепло. Кстати, по СанПиН температура в жилых домах должна быть не ниже +18 градусов Цельсия (не ниже +20 для угловых комнат).  

Бывает и обратная ситуация: тепло уже начали давать, но ваш дом пока не мерзнет (например, хорошо утеплен). Какой смысл жить с открытыми из-за жарких батарей окнами и "топить улицу"? Собирайтесь с соседями, идите в УК или ТСЖ и просите включить отопление попозже. Они передадут обращение в "Барнаульскую теплосетевую компанию" (БТСК). Тогда тепло дадут, когда попросите. А вы сэкономите на плате за отопление в этом месяце, ведь платежку выставляют только за то количество гигакалорий, что зашло в ваш дом.

4

А если тепло вроде как дали, а у меня в квартире все равно холодно?

И такое бывает, живем-то в России. То до дома тепло не дошло, то до конкретной квартиры. Сначала проверьте, а не перекрыли ли вы сами батареи. Нет? Тогда поднимайте "на уши" управляющую компанию или свое ТСЖ. К вам должен прийти специалист и проверить состояние отопительной системы. Требуйте, чтобы вам составили официальный документ. Управляющая компания ничего не делает? Обращайтесь в одну из указанных служб:

  • В администрацию своего района: Центральный (телефоны: 63-08-25, 63-13-63, 36-47-52), Октябрьский (24-74-98, 24-96-28, 24-36-07), Ленинский (54-44-49, 54-73-95, 54-43-81), Железнодорожный (62-56-95, 62-56-11, 62-70-82), Индустриальный (47-51-83, 47-17-46, 47-20-71).
  • В единую дежурно-диспетчерскую службу города (29-91-88).
  • В комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула (ул. Гоголя, 48, телефон: 37-05-01).
  • В Госинспекцию Алтайского края (пр-кт Ленина, 7, телефон: 56-64-32).
5

А у коммунальщиков все готово, сбоев не будет?

Запуск тепла – это не начало работы. Перед тем как нажать кнопку "Пуск" коммунальщики все лето ремонтируют сети и оборудование, запасаются топливом. В 2019 году вся подготовка прошла в плановом режиме, все запланированные работы успели закончить в срок, заверили в администрации города.

"Город готов к началу отопительного сезона. Выполнены все работы на сетях инженерного обеспечения, весь запланированный ремонт. Социальные учреждения, ресурсоснабжающие организации полностью готовы", – прокомментировал Антон Бенс.

Почти завершена подготовка многоквартирных домов (а их в городе 3842, в том числе 2817 с центральным отоплением). Самые сложные объекты – аварийные дома. Таких в Барнауле сейчас 221. По словам Антона Бенса, техническое состояние коммуникаций не позволяет получить на них акты готовности (такой документ выдают всем домам и учреждениям). Но, конечно, без тепла и других коммунальных услуг они не останутся.

В норме и запас угля. В Барнауле к началу отопительного сезона на основных теплоисточниках запас твердого топлива – более 500 тонн, это в три раза выше норматива. 

Справка. Каждый год запуск тепла регулируется постановлением администрации города "О начале отопительного периода на территории Барнаула". Общие правила подачи тепла по стране – постановлением правительства № 354.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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