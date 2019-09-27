При какой температуре в Барнауле включают отопление и почему не всем сразу?

Почему отопление не давали раньше, ведь уже были холодные деньки?

В Алтайском крае отопительным сезоном условно считается период с 15 октября по 15 апреля. Но муниципалитеты могут и должны начать нагревать батареи раньше, если похолодание пришло раньше. Собственно в Сибири это всегда случается раньше.

"В законе сказано, что отопительный период должен начинаться не позднее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 ºС", – уточнил председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Антон Бенс.

Проще говоря, тепло включают после того, как пять дней подряд столбик термометра опускается ниже +8 градусов Цельсия.

Весной наоборот: когда среднесуточная температура в течение пяти дней выше 8 градусов, то тогда отопление отключают.