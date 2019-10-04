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К отоплению в Барнауле подключили 99,6% многоквартирных домов

, ИА "Амител"
В нескольких домах подача тепла ограничена из-за повреждений на сетях

Инфографика: СГК

По данным на 3 октября, к отоплению в Барнауле подключили 99,6% многоквартирных домов, сообщает Сибирская генерирующая компания.

"Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 работают в штатном режиме и производят ресурс согласно температурному графику, который согласован и утвержден администрацией города: чем холоднее на улице, тем выше будет температура батарей в квартире", – отметили в СГК.

Сейчас к отоплению полностью (100%) подключены школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, учебные общежития, больницы и другие медучреждения. А также:

  • 99,6% (2806 из 2817) многоквартирных домов;
  • 72,7% (8 из 11) тепловых кооперативов частного сектора;
  • 82,1% (32 из 39) учебных заведений (вузы и ссузы).

В некоторых домах по-прежнему ограничена подача тепла из-за повреждений на сетях. Так, в ближайшее время тепло должны получить 10 домов частного сектора. Также устраняются два повреждения на улицах Тихонова (дом №64) и Цеховая (дом №20).

В СГК напоминают, что в жилых домах подача тепла носит заявительный характер. После официального старта отопительного сезона жильцы многоквартирных зданий могут на общем собрании установить срок подачи отопления. После этого управляющая организация подает заявку в администрацию района города, которая передает ее в СГК. Чтобы увеличить инфографику, нажмите на нее.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

4.10.2019 15:04
гость

На Солнечной Поляне вообще ...! Ни хрена не работает. В некоторых квартирах вообще ни одной батареи!

4.10.2019 15:16
- гость -

В некоторых квартирах вообще ни одной батареи!
купите хоть одну батарею! установите! хватит это терпеть!

4.10.2019 15:27
гость

Если 0,4 % только не включили, то это походу все на Солнечной Поляне, ДЭЗ-1

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