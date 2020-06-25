В удобное время в удобном месте. Как найти свой избирательный участок?

С сегодняшнего дня россияне могут выразить свое отношение по поводу поправок к Конституции. Причем проголосовать можно не только на своем участке, но и на мобильном пункте, которые развернут на улицах города. Заявления для этого никакого не требуется, но знать номер своей участковой комиссии нужно. Рассказываем, как найти свой избирательный участок и что делать, если в списках вас не оказалось.
Не совсем, из-за пандемии коронавируса систему изменили. Теперь голосование по поправкам пройдет не в один день, а продлится целую неделю, с 25 июня по 1 июля. Так в избиркоме надеются избежать скученности.
Кроме того, барнаульские избирательные участки в этом году будут работать еще и как мобильные пункты для голосования. Точки будут расположены на придомовых и общественных территориях, а проголосовать на них горожане смогут с 25 по 30 июня.
Поэтому вам не обязательно ждать 1 июля: проголосовать можно и раньше без всякого заявления. Но обратите внимание: важно, чтобы уличный пункт голосования был закреплен именно за вашим избирательным участком. Поэтому вам необходимо знать номер вашего УИКа и время работы его передвижных пунктов. Узнать точные адреса и график работы можно на сайте городской мэрии.
Ну а 1 июля голосовать придется уже только непосредственно на своем УИКе. Этот день вообще объявили выходным, поэтому время забежать на участок у вас точно будет. Да и в избиркоме пообещали, что вся процедура вместе с термометрией (которая обязательно будет) займет не более 3-5 минут. Всего в Барнауле будут работать почти 900 пунктов для голосования, включая мобильные и стационарные: 31 – в Центральном районе, 238 – в Железнодорожном, 356 – в Индустриальном, 50 – в Ленинском и 221 – в Октябрьском.
Если раньше вы никогда не голосовали там, где прописаны, то быстро найти свой участок можно найти с помощью сервиса "Найди свой избирательный участок" на сайте Избирательной комиссии Алтайского края. Кстати, сервис всероссийский, поэтому свой участок можно найти в любом уголке страны.
Укажите ваш регион, населенный пункт, улицу и номер дома, и система определит, к какому избирательному участку вы привязаны. А еще через этот сервис всегда можно узнать, какие голосования пройдут в ближайшее время в вашем населенном пункте.
Найти участок – это еще полдела. Затем нужно убедиться, что вас там вообще ждут и приготовили для вас бюллетень. Для этого на сайте краевого избиркома можно воспользоваться еще одним сервисом: "Найди себя в списке избирателей". Для этого укажите свои ФИО, год рождения и домашний адрес. Ответ вам пришлют на указанную вами электронную почту.
Кроме того, вы можете сами позвонить на участок и уточнить, есть ли ваша фамилия в списках. Ну а номер комиссии вы, как мы уже говорили, можете узнать через сервис "Найди свой избирательный участок".
Если все же выяснилось, что в списках вас нет, следует обратиться в участковую комиссию и написать заявление, чтобы вас туда включили. Там вам расскажут, что для этого нужно.
Но если так получилось, что вы уже пришли на участок, а в списке вас нет, нужно обратиться с письменным заявлением к председателю УИКа. Тогда сотрудники комиссии должны проверить, не голосовали ли вы уже ранее на другом участке. После этого вас включат в список и вы сможете проголосовать. При отказе включать вас в список, сообщите об этом в Алтайскую избирательную комиссию по номеру (3852) 36-72-30.
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Комментарии
К нам на работу лично сегодня принесут все для голосования, бедные, так о нас волнуются что мы свой участок не найдем или мимо пройдем. На прошлой неделе принесли на работу открепительные документы, позавчера напомнили чтобы мы сегодня паспорт на работу не забыли. Возможно уже и заполненные бюллетени сами в урну и скинут.. Ляпота.
Голосование – это здорово
Чует деда-брошенка, что если не обнулится, тикануть не успеет