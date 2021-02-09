10 простых советов, которые помогут сэкономить на продуктах питания. Инфографика

Расходы на продукты питания – то те траты, которые при всем желании исключить из семейного бюджета не получится. Но их можно значительно сократить. Причем сделать это довольно легко, если следовать нашим простым советам.

Совет № 1. Перед тем как идти в магазин, составляйте список того, что вам необходимо купить. И строго следуйте этому списку, не поддаваясь на маркетинговые уловки продавцов, яркие упаковки и соблазнительные акции.

Совет № 2. Старайтесь не ходить в магазин голодными. Иначе, поддавшись плачу своего желудка, вы можете, не заметив, скупить половину магазина. Причем большая часть этих приобретений вам будет не нужна.

Совет № 3. Покупайте немытые овощи. Чистые овощи, конечно, выглядят привлекательнее, зато немытые дешевле и лучше хранятся. А на вкус разницы нет. Вы же перед готовкой их все равно помоете.

Совет № 4. Не хотите переплачивать за продукт – не покупайте нарезку. Кстати, специалисты Роскачества не рекомендуют покупать нарезку сыра и мяса из супермаркетов еще и по причинам безопасности: далеко не каждое предприятие стерилизует после каждого использования аппараты для нарезки, а потому эти продукты могут быть заражены кишечной палочкой.

Совет №5. Также не покупайте в супермаркетах готовые салаты. Дома приготовить их дешевле и безопаснее. Уж вы точно будете понимать, из каких продуктов делаете свое блюдо.

Совет № 6. Старайтесь покупать отечественные товары. Они дешевле импортных хотя бы потому, что меньше тратится денег на доставку, и нет таможенных пошлин.

Совет № 7. Эксперты советуют не гнаться за продуктами раскрученного бренда. Многие товары разных ценовых категорий фасуются на одном заводе. А зачем платить больше, если все изготовлено на одном заводе?

Совет № 8. Еще один секрет: самый дорогой товар обычно располагают на полках, которые находятся на уровне глаз покупателя. Соответственно, товары подешевле ставят на нижние и верхние полки. Ну вы поняли теперь, где выбирать.

Совет № 9. Обращайте внимание на соответствие стоимости товара его весу или объему. Не всегда низкая цена указывает на то, что продукция действительно дешевле. Может быть, в упаковке не 500, а 400 граммов. Не литр, а 900 миллилитров.

Совет № 10. По возможности приобретите бонусные или скидочные акции магазинов, где вы чаще всего покупаете товары, следите за акциями и сравнивайте цены в разных магазинах.

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