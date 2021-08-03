Где и когда можно увидеть прямую трансляцию церемонии закрытия Олимпиады?

Церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр пройдёт 8 августа в Токио на Национальном стадионе. Самые ожидаемые спортивные соревнования должны были состояться ещё в 2020 году, но впервые в истории из-за эпидемии COVID-19 Международный олимпийский комитет принял решение их перенести. В этом году ситуация с заболеваемостью остаётся по-прежнему сложной: с 12 июля в Токио вновь ввели режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим Игры проходят без единого зрителя на трибунах. Где и когда можно посмотреть церемонию закрытия Олимпийских игр, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Церемония закрытия Олимпийских игр состоится в воскресенье, 8 августа. В прямом эфире её покажет телеканал "Россия 1". Начнётся она в 14:00 по московскому времени (18:00 по Барнаулу) и продлится около трёх часов. В интернете прямую трансляцию можно будет увидеть на онлайн-платформе "Смотрим".
Повтор мероприятия "Россия 1" покажет 9 августа в 01:30 по московскому времени (05:30 по местному). Также 9 августа церемонию закрытия можно будет посмотреть на телеканале "Матч! Арена". Начало в 02:00 (06:00 по Барнаулу).
Программа закрытия Олимпийских игр держится в секрете. Известны лишь некоторые детали. Церемония пройдёт на Национальном стадионе. Концепция мероприятия: "Миры, которые мы разделяем". По задумке организаторов праздник должен заставить задуматься о будущем и понять, что каждый из нас населяет свой собственный мир.
Известно, что закрытие Игр начнётся парадом спортсменов, на котором по одному из атлетов от каждой команды пронесут флаг своей страны. Также по традиции с торжественной речью выступит президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
На флагштоках поднимут три государственных флага: Греции, Японии (страна – организатор XXXII летних Олимпийских игр) и Франции (страна, где будет проходить следующая Олимпиада). Во время мероприятия Токио передаст олимпийский флаг Парижу, где состоятся Игры 2024 года.
Затем олимпийский флаг будет спущен. Его торжественно пронесут перед центральной трибуной в развёрнутом виде. В чаше погаснет олимпийский огонь и прозвучит артиллерийский салют.
- сёрфинг;
- скейтбординг;
- спортивное скалолазание;
- каратэ;
- бейсбол.
В дополнение к этим пяти новым видам спорта в Токио прибавилось 15 новых дисциплин. В числе основных обновлений:
- смешанные соревнования по плаванию на 1500 м среди женщин;
- смешанные соревнования по плаванию среди женщин 4x100 м;
- смешанные командные соревнования по стрельбе из лука;
- смешанная эстафета 4×400 м по лёгкой атлетике;
- женские и мужские соревнования 3x3 по баскетболу.
Комментарии
Почему Россия под нейтральным флагом. Почему.
Где можно увидеть матч Черногория- Россия по гандболу меня больше интересует
Церемония закрытия???
Кто вообще будет её смотреть?