Где и когда можно увидеть прямую трансляцию церемонии закрытия Олимпиады?

Что интересного будет на церемонии закрытия?

Программа закрытия Олимпийских игр держится в секрете. Известны лишь некоторые детали. Церемония пройдёт на Национальном стадионе. Концепция мероприятия: "Миры, которые мы разделяем". По задумке организаторов праздник должен заставить задуматься о будущем и понять, что каждый из нас населяет свой собственный мир.

Известно, что закрытие Игр начнётся парадом спортсменов, на котором по одному из атлетов от каждой команды пронесут флаг своей страны. Также по традиции с торжественной речью выступит президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

На флагштоках поднимут три государственных флага: Греции, Японии (страна – организатор XXXII летних Олимпийских игр) и Франции (страна, где будет проходить следующая Олимпиада). Во время мероприятия Токио передаст олимпийский флаг Парижу, где состоятся Игры 2024 года.

Затем олимпийский флаг будет спущен. Его торжественно пронесут перед центральной трибуной в развёрнутом виде. В чаше погаснет олимпийский огонь и прозвучит артиллерийский салют.