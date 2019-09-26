С наградами и жаркими спорами: как прошла первая осенняя сессия алтайского парламента

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

26 сентября в Барнауле прошла очередная сессия Алтайского краевого Законодательного собрания. Заседание, как и в прошлую сессию, началось с раздачей почетных грамот.

Экс-спикер краевого парламента Александр Назарчук и нейрохирург Семен Япрынцев получили звания почетных граждан Алтайского края. Губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко лично вручили награды.

Самым "горячим" вопросом повестки стало возвращение выборов мэра Барнаула. Он вызвал пламенную дискуссию и взаимные претензии в АКЗС. Стоит отметить, что перед началом сессии напротив здания краевого парламента прошел одиночный пикет в поддержку возвращения всенародных выборов мэра.