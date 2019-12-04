Очаг болезни. Алтайский депутат призвал сохранить туберкулезный диспансер в Рубцовске

Рубцовску нужен полноценный туберкулезный диспансер, переезд части больных в село Лебяжье должен быть только временным. Об этом заявил председатель парламента Алтайского края Александр Романенко во время визита в город.
"Переезд лечебного учреждения в другой населенный пункт на постоянной основе приведет к тому, что туберкулезные больные Рубцовска попросту лишатся возможности получать медпомощь. Контингент пациентов разный, но есть и такие, у которых сложности с дисциплиной. Если даже в нормальном режиме работы медучреждений этого профиля находятся люди, которые не проходят лечение до конца, покидают больницу, подвергая риску заражения своих близких, соседей и вообще любого встречного", – сказал Романенко.
По его словам, не только город, но и край в целом рискует получить большой очаг заболеваемости.
"Завтра-послезавтра мы будем всегда упоминать лечение туберкулеза в обсуждениях бюджета – отдельно от других направлений медицины. Напомню, что затраты на лечение одного пациента могут доходить до сотен тысяч (формы с лекарственной устойчивостью или одновременное заражение туберкулезом и ВИЧ)", – добавил глава АКЗС.
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Напомним, о закрытии диспансера стало известно в ноябре. Это вызвало большой протест со стороны местных жителей. К делу сразу подключились коммунисты. В СМИ появился приказ министра здравоохранения о том, что до 18 декабря все пациенты будут переведены на стационарное лечение в КГБУЗ "Лебяженская туберкулезная больница".
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Позже в Минздраве опровергли информацию о полном закрытии, уточнив, что переезжают именно стационарные больные. В диспансере останется амбулаторная медпомощь и дневной стационар для пациентов с закрытой формой туберкулеза.
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