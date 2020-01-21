Томенко поручил расчистить дороги до отдаленных алтайских сел

Отдаленные села Алтайского края, отрезанные от внешнего мира мощными метелями в середине января, должны быть обеспечены всем необходимым, подчеркнул губернатор Виктор Томенко на оперативном совещании.

Необходимо в кратчайшие сроки восстановить транспортное сообщение. Для этого глава региона поручил Минтрансу принять дополнительные меры.

Ведется постоянный мониторинг ситуации. По последним данным, запасы продуктов сформированы.

Глава регионального Минтранса Александр Дементьев уточнил, что на расчистку некоторых дорог потребуется несколько дней. Все работы дорожники планируют завершить 22 января.

Напомним, ранее с призывом привлечь дополнительную технику для расчистки дорог к отдаленным населенным пунктам выступил спикер АКЗС Александр Романенко.