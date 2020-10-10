Снимают стресс, сбивают температуру. Как помогают страховщики в борьбе с ковидом

У сотрудников колл-центров медицинских страховых компаний появился новый круг обязанностей – врачей и психологов. Теперь они, по возможности, должны не только помогать гражданам в получении медицинских услуг, что было раньше, но и рассказывать, каким образом сбивать температуру, помогать успокоиться, если человек паникует из-за положительного теста на COVID-19. Об этом корреспонденту amic.ru рассказали сами сотрудники кол-центров.

А накануне Минздрав Алтайского края призвал жителей региона обращаться в кол-центры "за разъяснениями и консультациями по любым вопросам, связанным с работой медицинских организаций, в том числе при заболевании новой коронавирусной инфекцией COVID-19". Заметим, что речь идет не о кол-центрах при крупных медучреждениях, работу которых анонсировали чиновники. По ним четкой официальной информации еще нет.

Главврачи не доступны и страховым

Обычно граждане обращаются в страховые, когда поликлиника не проводит дорогостоящее обследование, не дает талон к узкому специалисту. Сейчас страховщиков умоляют вмешаться, потому что не получается самое элементарное – вызвать врача на дом, записаться на прием к терапевту. Устав от небывалых очередей у поликлиник, безрезультатных звонков в регистратуру и в приемную главврача, заболевшие направляются в страховые. Но здесь им честно говорят: страховщикам теперь тоже сложно связаться с поликлиниками, а звонят они на те же номера, что и простые смертные. До главных врачей и заведующих подразделений (страховщики, как правило, контактируют с администрацией учреждений) дозвониться почти не реально.

По словам сотрудника кол-центра Алтайского филиала ООО "СМК РЕСО-Мед", чтобы "достучаться" до поликлиник, они стали писать туда письма по электронной почте. Но обращение по электронке не гарантирует быстрый результат. Тем не менее страховщики просят граждан не отчаиваться: они спрашивают номер вашего телефона, данные по страховке и говорят, что как бы ни было трудно, они будут "осаждать" поликлинику до победного.

В кол-центре филиала ООО "Капитал МС" в Алтайском крае нам рассказали, что его сотрудники пытаются связаться с поликлиниками исключительно по телефону. Также по телефону с поликлиниками взаимодействует филиал "Алтайский АО "СГ "Спасские ворота-М". Если они звонят, как и мы, каковы их шансы помочь застрахованным?

Почему страховщик заменяет медика?

В "Спасских воротах" нам подробнее всего рассказали о "новом спектре услуг" страховых компаний. Как выяснилось из разговора с сотрудником кол-центра (он представился, но попросил не называть его имя), каждая страховая компания сама определяет, чем она может быть полезна гражданам в эту тяжелую пору. Все зависит от того, насколько велик штат кол-центра и компетенций его сотрудников.

– Скажите, пожалуйста, как вы мне поможете помочь? У меня не получается дозвониться до поликлиники, вызвать врача на дом.

– Только путем личного дозвона. Вы мне скажете, кто вы, и я буду точно так же набирать номер и записывать вас на прием.

– Вы сразу будете дозваниваться до руководителя поликлиники?

– Конечно, до руководителя. Но для начала мне нужно понять, насколько это обоснованно. Если вы мне скажете, что у вас высокая температура, я вам дам рекомендацию, как ее снизить. Температура не снижается – значит, буду звонить в администрацию поликлиники.

– А как вы можете давать рекомендации по снижению температуры? Вы же не медик, а страховщик.

– Я врач по образованию, страховой представитель третьего, самого высокого, уровня. Страховые представители третьего уровня – это врачи с высшим образованием.

– Раньше страховые представители третьего уровня консультировали в кол-центрах или стали делать это только сейчас, чтобы подставить плечо медикам?

– Раньше они могли консультировать, но по мере необходимости. На звонки в первую очередь отвечали страховые представители второго уровня. А сейчас, если возникает вопрос по тактике лечения, они перенаправляют людей на страховых представителей третьего уровня. Это делается с целью разгрузить медицинские организации.

– Насколько вы успешно дозваниваетесь до поликлиник?

– Сейчас я никак не могу связаться с 14-й поликлиникой – ни с кем. Там как будто вымерли все. А вообще нам сначала нужно выслушать человека, снять панику. Ведь многие, которые получают положительный результат по COVID-19, считают, что у них жизнь закончилась. С ними сначала нужно поговорить, чтобы они успокоились, и рассказать четкий алгоритм действий.

Ожидание минимальное

Сейчас дозвониться в страховые компании легко. Трубку снимают в первую минуту ожидания. Однако практическая польза от их участия, кажется, будет нулевой: каких-то особенных инструментов, чтобы связаться с поликлиниками и пригласить к вам врача (или записать на прием), у них нет, а давать рекомендации по лечению лучше врачам, успокаивать – психологам.

Но если вы все-таки решите прибегнуть к помощи страховщиков, публикуем их телефоны:

Алтайский филиал ООО "СМК РЕСО-Мед" – 8-800-200-92-04 (круглосуточно, звонок бесплатный), (3852) 55-67-67 с 09:00 до 17:00;

филиал ООО "Капитал МС" в Алтайском крае – 8-800-100-81-02 (круглосуточно, звонок бесплатный), (3852) 20-28-22 с 08:00 до 17:00;

филиал "Алтайский АО "СГ "Спасские ворота-М" – 8-800-770-07-99 (круглосуточно, звонок бесплатный), (3852) 55-73-97 с 09:00 до 17:00.