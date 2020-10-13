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Умер директор Волчихинского пивзавода Виктор Скачков

, ИА "Амител"
Предприниматель умер от продолжительной болезни
Фото: alregn.ru

Фото: alregn.ru

12 октября скончался генеральный директор закрытого акционерного общества "Волчихинский пивоваренный завод" Виктор Федорович Скачков. Как сообщили его близкие, предприниматель умер от продолжительной болезни. Ему исполнилось 67 лет.

Виктор Скачков родился в 1953 году. В 1983 году окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности "инженер-механик". Трудовую деятельность начал в колхозе имени Мичурина Волчихинского района.

В 1988 году Скачков был избран директором Волчихинского пивоваренного завода.

"За годы руководства предприятием Виктор Федорович показал себя опытным организатором производства, умелым руководителем коллектива. Неизменным у Виктора Федоровича оставалось уважительное отношение к работникам завода, забота о каждом, и справедливая требовательность к организации работы на производстве для выпуска высококачественной продукции, отвечающей современным технологиям", — вспоминают близкие и соратники Скачкова.

Они отмечают, что Виктор Федорович принимал активное участие в социальной жизни села, района и края, поддерживал районные и краевые мероприятия.

"Виктор Федорович − человек широкой и доброй души, беззаветный труженик, горячо любивший родной край и внесший значительный вклад в дело, которому посвятил почти всю свою жизнь. Его открытость, честность и принципиальность вызывали безграничное уважение у окружающих его людей, коллег, партнеров. Виктор Федорович всегда будет частью истории отрасли производства напитков Алтайского края.

Горько, когда уходят единомышленники. Искренне скорбим вместе с родными и близкими покойного и выражаем глубокие соболезнования в связи с постигшей их тяжелой утратой. Виктор Федорович, Вы навсегда останетесь в нашей памяти настоящим профессионалом, надежным партнером и порядочным человеком!", — выражают соболезнование коллеги Скачкова А. Н. Лукьянов, А. Н. Чеботаев, А. А. Большаков, С. Н. Серов, Т. А. Зеленина, С. А. Локтев, Н. П. Кустов, А. А. Солодилов, В. П. Смагин, А. А. Рыбников, А. С. Локтев, В. Г. Маслов,  Е.В. Белякова, А. Н. Дышлюк.

 

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

13.10.2020 14:00
ЯЛЕГЕНДА

остановите этот вирус

13.10.2020 14:04
- гость -

да кто же его остановит то

13.10.2020 14:08
- гость -

Жаль, очень жаль...

13.10.2020 14:09
- гость -


13.10.2020 14:00
ЯЛЕГЕНДА
Не для того его запускали что бы останавливать...

13.10.2020 14:13
- гость -

Если его остановить население начнет задавать вопросы "кто виноват?" и "что делать?" что-бы подобного не случилось в будущем
а это чревато...

13.10.2020 14:17
- гость -

окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности "инженер-механик"
------------
Инженерная специальность, учиться трудно. Дурачок не сможет закончить ВУЗ по такой специальности. Сам инженер-механик,знаю не менее двадцати человек, кого выгнали с политеха за неуспеваемость в начале 80-х.

13.10.2020 14:20
- гость -

Соболезнование родственникам .
Человек всего год как должен был быть на пенсии .... И даже деньги не помогли ...

13.10.2020 14:26
АБОРИГЕН

13.10.2020 14:09
- гость -
Рептилоиды?

13.10.2020 14:40
- гость -

Соболезную родным.

13.10.2020 14:48
Наталья

Соболезнования родным, замечательный был человек....

13.10.2020 15:00
- гость -

2020-1953=67лет, а не 87

13.10.2020 15:09
- гость -

Пиво, лимонад качественные с этого завода были. Сейчас не знаю, не покупал давно.

13.10.2020 15:14
Петух с докучаево

на протяжении 20 лет грушевый оставался с неизменной этикеткой. одно это уже стабильность

13.10.2020 15:33
- гость -

Практически каждый день публикуются некрологи от умерших с короной известных людей.
Как-то это не вписывается в 5-10 официально умерших в день.
Ковид такой избирательный, или смертей много больше?

Регионы, где весной и летом уже прошли пики эпидемии, показывали избыточную смертность в 30-50% относительно среднемноголетней.
Для Алтайского края это означало бы + 30-50 смертей в сутки.
А не 5-10...

13.10.2020 16:46
гiсть

Регионы, где весной и летом уже прошли пики эпидемии
----
надо уже уезжать в эти регионы?

13.10.2020 17:09
Гость

Все лучшее, что есть в людях было в этом человеке , царствие небесное Виктор Федорович !

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