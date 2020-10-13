Умер директор Волчихинского пивзавода Виктор Скачков

12 октября скончался генеральный директор закрытого акционерного общества "Волчихинский пивоваренный завод" Виктор Федорович Скачков. Как сообщили его близкие, предприниматель умер от продолжительной болезни. Ему исполнилось 67 лет.

Виктор Скачков родился в 1953 году. В 1983 году окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности "инженер-механик". Трудовую деятельность начал в колхозе имени Мичурина Волчихинского района.

В 1988 году Скачков был избран директором Волчихинского пивоваренного завода.

"За годы руководства предприятием Виктор Федорович показал себя опытным организатором производства, умелым руководителем коллектива. Неизменным у Виктора Федоровича оставалось уважительное отношение к работникам завода, забота о каждом, и справедливая требовательность к организации работы на производстве для выпуска высококачественной продукции, отвечающей современным технологиям", — вспоминают близкие и соратники Скачкова.

Они отмечают, что Виктор Федорович принимал активное участие в социальной жизни села, района и края, поддерживал районные и краевые мероприятия.

"Виктор Федорович − человек широкой и доброй души, беззаветный труженик, горячо любивший родной край и внесший значительный вклад в дело, которому посвятил почти всю свою жизнь. Его открытость, честность и принципиальность вызывали безграничное уважение у окружающих его людей, коллег, партнеров. Виктор Федорович всегда будет частью истории отрасли производства напитков Алтайского края.



Горько, когда уходят единомышленники. Искренне скорбим вместе с родными и близкими покойного и выражаем глубокие соболезнования в связи с постигшей их тяжелой утратой. Виктор Федорович, Вы навсегда останетесь в нашей памяти настоящим профессионалом, надежным партнером и порядочным человеком!", — выражают соболезнование коллеги Скачкова А. Н. Лукьянов, А. Н. Чеботаев, А. А. Большаков, С. Н. Серов, Т. А. Зеленина, С. А. Локтев, Н. П. Кустов, А. А. Солодилов, В. П. Смагин, А. А. Рыбников, А. С. Локтев, В. Г. Маслов, Е.В. Белякова, А. Н. Дышлюк.