Еще 96 человек заразились коронавирусом в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 96 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Коронавирус подтвердился у 29 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у двух детей; у 29 жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребёнка; у 13 жителей Майминского района; у шести жителей Улаганского района, в том числе у одного ребёнка; у пяти жителей Турочакского района; у пяти жителей Чойского района; у трёх жителей Шебалинского района; у двух жителей Онгудайского района; у двух жителей Чемальского района; у одного жителя Усть-Канского района; у одного жителя Усть Коксинского района.

С начала пандемии в регионе заразились 9623 человек. Выздоровели 7176 пациентов.