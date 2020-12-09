Еще пять человек умерли от коронавируса в Республике Алтай

За минувшие сутки в Республике Алтай зарегистрировали пять случаев смерти пациентов с коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число летальных случаев достигло 124, в том числе 118 – от COVID-19, шесть – от иных причин.

Скончались 67-летний житель, 70-летняя жительница и 87-летняя жительница Горно-Алтайска. Врачи диагностировали у них коронавирусную инфекцию и сопутствующие заболевания. Кроме того, в конце ноября ушли из жизни 66-летний житель Турочакского района и 87-летний житель Горно-Алтайска. По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции.

Также за сутки в регионе выявили 104 новых случая коронавирусной инфекции. Диагноз подтвердился у 22 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у трех детей; у 20 жителей Майминского района; у 19 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у 16 жителей Шебалинского района, в том числе у четырех детей; у 10 жителей Улаганского района, в том числе у одного ребенка; у семи жителей Турочакского района, в том числе у одного ребенка; у шести жителей Усть-Канского района; у трех жителей Онгудайского района; у одного жителя Чойского района.

Таким образом, в Горном Алтае лабораторно подтверждено 12 118 случаев заболевания. Выздоровели 11 690 человек, в том числе 184 – за последние сутки.