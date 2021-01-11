Еще два пациента с ковидом скончались в Республике Алтай

Двое пациентов с COVID-19 умерли в Республике Алтай за минувшие сутки. Скончались 82-летний и 54-летний жители Горно-Алтайска, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией в регионе. Врачи диагностировали у больных коронавирус, пневмонию и другие формы сопутствующих заболеваний.

Таким образом, за весь период в Горном Алтае зарегистрировали 162 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 154 – от коронавируса, восемь – от иных причин.

Также за отчетные сутки в регионе подтвердили 24 новых случая заражения. Коронавирус выявили у 10 жителей города Горно-Алтайска; у шести жителей Майминского района; у пяти жителей Онгудайского района; у трех жителей Чойского района.

Всего за время пандемии в Республике Алтай зарегистрировано 14 337 случаев заболевания. Выздоровели 13 516 человек, из которых 25 – за последние сутки.