Врач раскрыла обязательный состав "новогодней аптечки"

Аспирин и сорбенты – самые важные препараты в "новогодней аптечке", которые необходимо подготовить к празднику, рассказала терапевт Людмила Лапа.

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Прочее Спорт, сауна, скраб. Диетологи о том, как безопасно и эффективно похудеть к Новому году

"Учитывая, что в Новый год мы много едим и выпиваем, чтобы не было лишней интоксикации после празднования, можно выпить сорбенты. Тогда не будет головной боли, и самочувствие будет прекрасным", – сказала специалист в разговоре с RT.

Лапа также добавила, что переедание сгущает кровь и перегружает печень. Именно поэтому во время праздников стоит запастись лекарствами для разжижения крови.

Ранее барнаульские диетологи рассказали, как есть и не толстеть на новогодних праздниках. По мнению экспертов, поможет в этом сбалансированное питание и спланированное меню.