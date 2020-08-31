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Двойник, кредит и блокировка карты. Как преступники обманывают жителей Барнаула?

, ИА "Амител"
Наткнуться на мошенников можно практически везде
Фото: 24gadget.ru

Фото: 24gadget.ru

Даже очень образованные и умные люди могут легко стать жертвой мошенников. С каждым годом преступники придумывают все новые и хитрые уловки, чтобы облапошить доверчивых граждан. И, несмотря на то, что многие схемы мошенничеств всем уже давно известны, люди продолжают на них попадаться. За первое полугодие 2020 года в количество случаев мошенничества в Барнауле выросло на 63%. А всего за этот период полицейские зафиксировали 663 случая мошенничеств. Удалось раскрыть 82 преступления. За 2019 год из-за происков мошенников в полицию Барнаула обратилось более 1000 граждан. Расследовано 246 случаев мошенничества. Рассказываем, как чаще всего мошенники обманывают жителей Барнаула и что делать, чтобы уберечься от преступников.

1
Сайты-двойники

Мошенники чутко реагируют на современные реалии и знают, что сегодня все сферы жизни уходят в интернет. Поэтому сейчас среди преступников стали популярны фишинговые сайты (фальшивые сайты), с помощью которых у людей выманивают деньги. Это точные копии сайтов туроператоров, интернет-магазинов, сайтов по продаже авиа- или железнодорожных билетов. Думая, что находится на официальном сайте компании, при оплате услуги или товара, человек вводит данные своей карты: номер, срок действия, имя держателя, а также ПИН-код и CVC-код. Получив эти данные преступники снимают все деньги с карты гражданина.

Более того, сегодня преступники научились создавать копии сайтов кредитных организаций, платежных систем или банковских сервисов. Так что прежде чем что-то оплачивать, убедитесь, что находитесь не "в гостях" у мошенников.

А еще бывает, что человек делает заказ в интернет-магазине, оплачивает его, а после этого продавец "испаряется".

Как защититься?

В УМВД России по Барнаулу советуют делать покупки только на проверенных сайтах (о них можно узнать от друзей и знакомых или по отзывам отзывы в интернете и т.п). Поисковые системы публикуют рейтинги интернет-магазинов, которые тоже являются показателем надежности торговой площадки. И ничего не покупайте в соцсетях.

2
Сайты бесплатных объявлений

Широкое распространение получило мошенничество на бесплатных сайтах частных объявлений о продаже (например, Avito, Юла). К примеру, вы решили продать стулья и размещаете на сайте объявление. Мошенники откликаются на ваше объявление и предлагают вам на карту перевести предоплату. При этом пытаются выяснить полные реквизиты банковской карты — номер, срок действия, CVC-код и даже ПИН-код.  Получив эту информацию, преступники заходят в мобильный банк клиента и снимают все деньги.

Как защититься?
Никому не называйте CVC-код вашей карты и ПИН-код. Чтобы перевести средства на счет достаточно знать номер карты. Все остальное — конфиденциальная информация.

3
Недобросовестные "брокеры"

Очень часто мошенники выдают себя за финансовых брокеров (посредников между инвестором и биржей).

Как защититься?
Чтобы не попасться в лапы брокеров-мошенников, не доверяйте брокерам, которые получают от граждан деньги для игры на бирже без заключения письменных контрактов. Проверьте лицензию брокера, мошенники не имеют специальных сертификатов.

4
"Ваш родственник попал в беду"

Одна из самых старых и распространенных, но по-прежнему действующих схем мошенничества. Аферисты запугивают человека тем, что его родственник якобы попал в беду и требуют выкуп.

Мошенник представляется родственником или знакомым и взволнованным голосом сообщает, что задержан сотрудниками полиции и обвинён в преступлении. Это может быть ДТП, хранение оружия или наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений и даже убийство. Для решения "вопроса" злоумышленники называют определенную сумму денег, которую следует привезти в оговоренное место или передать какому-либо человеку.

В этой схеме обмана могут участвовать несколько преступников. Тот, кто звонит, в этот момент может находиться вообще в тюрьме. Он набирает телефонные номера наугад, затем произносит заготовленную фразу, а потом уже действует по обстоятельствам. Его подельник может приехать на встречу, чтобы забрать деньги, а может быть владельцем карты, на которую попросят перевести "откуп".

Как защититься?

Чтобы не попасться, первое и самое главное правило – завершить разговор и позвонить "попавшему в беду" родственнику. Если телефон отключён – свяжитесь с его коллегами, друзьями и родственниками. Во время беседы задавайте уточняющие вопросы, ответы на которые известны только этому человеку.

А если звонящий вам представляется сотрудником полиции, спросите, из какого он отделения. После звонка наберите "02", узнайте номер дежурной части этого отделения и поинтересуйтесь, действительно ли родственник или знакомый доставлен туда.

5
"Ваша карта заблокирована"

В УМВД по Барнаула отметили, что в краевой столице наиболее популярны мошенничества с использованием IP-телефонии. IP-мошенники обычно используют три способа обмана:

1. Вам на телефон звонит человек, представляется сотрудником службы безопасности или просто работником банка, и говорит: "У вас произошло несанкционированное списание денежных средств" или "Ваша карта заблокирована".

2. "Работник банка" говорит: "У вас на счете имеется кэшбэк, который необходимо снять, в противном случае он сгорит".

3. Мошенник говорит: "На вас хотят оформить кредит".

При этом преступники научились подделывать даже телефонные номера банков. "Злоумышленник может даже знать имя владельца, последние цифры карты и остаток по счету", – сообщила amic.ru пресс-секретарь регионального отделения Сибирского главного управления Центробанка РФ Екатерина Ивлева.

Все три способа – это лишь первоначальная стадия схемы обмана. Она придумана для того, чтобы человек растерялся, заволновался, что у него сейчас украдут деньги. После этого мошенники просят сообщить полный номер банковской карты, CVC-код на обратной стороне и срок действия карты. Якобы для того, чтобы спасти ваш счет от злоумышленников.

Когда преступник выяснит все, что ему нужно, он попытается войти в ваш личный кабинет, а на ваш сотовый телефон приходит СМС с кодом, который нужно ввести для подтверждения операции. Поэтому мошенник спрашивает у гражданина и этот код, а затем еще один – для перевода денег. Как только вы назвали код, мошенники получают доступ к вашему мобильному приложению и переводят денежные средства на свои счета. Суммы ущерба бывают разные, все зависит от того, сколько денег было на счете.

Как защититься?

Настоящие сотрудники банка не имеют права обзванивать клиентов и узнавать персональные данные. В случае сомнительной операции банк сам заблокирует карту и будет ждать звонка от ее владельца. Никому не сообщайте данные вашей карты, даже если собеседник представляется работником банка.

В таких случаях лучше вообще прекратить разговор.

"Позвоните в свой банк самостоятельно. Но не перезванивайте на входящий номер, чтобы вновь не попасть к мошенникам. Воспользоваться нужно номером, который указан на банковской карте или официальном сайте банка", — подчеркивают в Центробанке.

6
А мошенники действуют из Барнаула?

Не всегда. По данным полиции, обычно такие мошенники – это люди из других регионов или даже из других стран. Преступники обзванивают сотовые телефоны граждан через интернет-соединение с использованием шифрования, поэтому отследить их довольно сложно. В большинстве случаев это не одиночки, а организованные преступные группы с распределением ролей. Для своих мошеннических операций они создают целые call-центры. Кто-то из них подыскивает "персонал", кто работает специально на телефоне.

7
Как не попасться на уловки мошенников?

Есть несколько простых правил, следуя которым, вы не попадаетесь на уловки мошенников:

  • Обычно мошенники звонят с номеров, которые начинаются с цифр 495 (90% случаев). Сотрудники банка, как правило, не звонят клиентам и не навязывают услуги. В таких случаях лучше просто сразу скидывать звонок.

  • Если вы все-таки взяли трубку, и вам начинают говорить о списании денег, кэшбэке, оформлении кредита, сразу же прервите разговор. Если вам надо решить подобный вопрос, то лучше дойдите до ближайшего отделения банка и уточните, что произошло, но не обсуждайте ничего по телефону.

  • Ни в коем случае не называйте позвонившему вам человеку полный номер карты, CVС-код и срок её действия.

  • Пусть вас не смущает то, что звонивший назвал вас по фамилии, имени, отчеству. Иногда мошенники звонят наугад, но иногда – целенаправленно к конкретным людям.

  • Никогда и никому не сообщайте коды подтверждения операции, присылаемые в СМС-сообщении.

  • Бывают ситуации, когда человеку звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банка. Но когда выясняется, что у гражданина нет карты этого банка, специалист быстро ориентируется и говорит: "Минутку, сейчас мы соединим вас со специалистом вашего банка". Естественно, такое в принципе невозможно. На деле просто один мошенник передает трубку другому.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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