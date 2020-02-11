Россиянам дадут выходной, чтобы проголосовать за поправки в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию планируется провести в будний день, который объявят выходным. Кремль рассматривает в качестве приоритетной даты 22 апреля.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в администрации президента, власти считают, что в будний день явка окажется выше, так как в выходные россияне предпочтут заняться своими делами вместо волеизъявления.

Конституционные изменения глава государства Владимир Путин анонсировал во время послания Федеральному собранию 15 января.

Среди возможных изменений – расширение полномочий Госдумы, приоритет российского законодательства над международным правом.

Также россияне смогут проголосовать сразу против всех предложенных изменений.