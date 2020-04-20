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"Своих не бросаем": работникам "Киномира" на изоляции платят зарплату из-за COVID-19

, ИА "Амител"
С конца марта кинотеатры алтайской сети закрыты

Сотрудники известной сети кинотеатров в Алтайском крае "Киномир", все залы которой закрыты с конца марта из-за ограничительных мер связанных с коронавирусом, получают зарплату. Когда кинотеатры откроют, неизвестно, но высока вероятность, что это произойдет не раньше июня. Об этом во время стрима в Instagram рассказал SMM-редактор сети Юрий Красавин

"Работники "Киномира" сидят дома. Айтишники работают дистанционно, отдел маркетинга продумывает стратегию нашей работы, когда кинотеатры будут. Персонал на самоизоляции и получает зарплату. Своих не бросаем", – сообщил Юрий Красавин во время трансляции.

По его словам, если кинотеатры откроют, то показывать будут либо старые хиты, либо новые российские премьеры. Большинство студий перенесли все летние фильмы либо на осень, либо на следующий год

"Скучаем по работе и по зрителям. Хочется, чтобы все быстро закончилось, и мы пошли в кино на большие премьеры", – говорит Юрий Красавин.

Отметим, что  все кинотеатры в Алтайском крае были закрыты по решению губернатора Виктора Томенко еще в конце марта. Эксперты отмечают, что из-за длительного простоя около 30% кинотеатров в России не смогут возобновить работу после окончания пандемии. Ожидается, что кинотеатры в 2020 году потеряют около 200 миллиардов рублей. О намерении поддержать отрасль уже высказались в правительстве страны.

Многие голливудские студии уже перенесли все свои крупные премьеры из-за коронавируса. Так, на год отложена премьера "Форсажа 9", на полгода – юбилейного фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Отменены показы в кинотеатрах лент "Черная вдова", "Новые мутанты", "Тихое место 2" и так далее. Даты выхода этих картин перенесены на осень. Многие эксперты уже прогнозируют, что студии могут потерять за год десятки миллиардов долларов, что отразится на производстве новых фильмов на ближайшие пять лет.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

20.04.2020 14:51
Гость

Зря платят, будет резкий спад этого бизнеса.

20.04.2020 16:28
- гость -

Не зря платят. Мелкие сети уйдут из бизнеса, крупным меньше конкурентов. Плюс раз есть решение приостановить работу, значит часть ЗП компенсирует бюджет

20.04.2020 16:36
- гость -

Ещё бы не платили, там такое бабло...
Вы хоть когда нибудь считали сколько за сутки киномир денег имеет, бешеная сумма...
Так что на зп работникам уж найдут

21.04.2020 15:44
Прохожий

>Вы хоть когда нибудь считали сколько за сутки киномир денег имеет, бешеная сумма...

А вы когда-нибудь считали, сколько стоит аренда в торговых центрах? Сколько денег нужно платить сотрудникам (а их у Киномира явно немало)? А может вы не в курсе, что выручка за кино делится пополам между кинотеатрами и прокатчиками? Такие все умные, сидя у себя на диване, я не могу.

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