Пассажиропоток в Барнауле упал на 72%

Пассажиров в общественном транспорте Барнаула стало на 72% меньше по сравнению с обычными днями. В связи с этим выпуск машин на линию сокращен на 38%. Об этом на очередном заседании городского штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции рассказал замглавы администрации Барнаула по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков.
В свою очередь, вице-мэр по социальной политике Александр Артемов сообщил, что в школах краевой столицы продолжается дистанционный учебный процесс, в 137 детсадах работают дежурные группы. Их посещают более 1400 воспитанников. Это порядка 3,5% от общего числа детей, которые ходят в садики в обычные дни, уточняет пресс-центр мэрии.
Как уже сообщал amic.ru, по последним данным, в Барнауле COVID-19 заболел 81 человек.
Комментарии
Полные автобусы говорят об обратном
Полные автобусы говорят об обратном
Так вдвое меньше на маршрутах стало - потому и полные. Как же народец-то не запихать, как селёдку в бочки! Непривычно же - полупустой транспорт поедет!
Это циферки приводят в качестве подготовки к прошению финансовой помощи. Скорее всего циферки то занижены основательно.
Сокращение количества автобусов это преступление!
Один-два больных в полном автобусе заразят сотню, и все другие меры предосторожности насмарку!
Вы что творите? Наоборот, надо их количество увеличить, чтобы ездило по 10 человек в 2 м друг от друга.
Магазины непродовольственных товаров закрыли, они якобы опасны с 2 покупателями в час, а автобусы, блин, полные можно, и сократить их можно.
Двойные стандарты и вредительство!
28.04.2020 10:52
дурдом
всем в целом плевать, наверху каждый думает как нажиться на текущей ситуации.
в парикмахерской подстричься нельзя - зараза одолеет, а в полном автобусе с потенциально зараженным(и) - нет?? где логика???? разум где? а нет ни того, ни другого!!! одни денежные купюры в глазах мелькают
28.04.2020 10:52
дурдом
Тварите надо писать, проверочное твари
и куда он упал? В июне-июле так же падает, когда каникулы?