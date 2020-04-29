В Барнауле начали повторную дезинфекцию улиц от коронавируса

В Барнауле начали повторную дезинфекцию улиц и остановок общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
В ночь с 28 на 29 апреля специалисты успели обработать два десятка улиц города, в том числе Попова, Малахова и Красноармейский проспект. Всего за данный цикл дезинфекции власти города планируют обезопасить более 600 остановок и три подземных перехода.
Как ранее сообщал amic.ru, первый этап обработки улиц начался 3 апреля. Тогда дезинфекции подвергли около 600 остановок и 600 километров дорог. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, подходить к обработанной территории нельзя в течение 15 минут.
Комментарии
молодцы какие.... мне одному посчастливилось не видеть их ни где ниразу, только на ленина во время показательной фото-видеосъемки для новостей?
А учитывая описанный объем - их должны видеть были все, везде, повсюду...
Песок уберите с улиц, невозможно в ветер ходить, все что зимой насыпали сейчас по городу летает
)))) сегодня шквалистый ветер, завтра дожди))))
дождь смоет лучше автобусы вымойте снаруши и внутри
Не мешайте неудачники зарабатывать деньги. Тут знаете не до вас нытиков, не распилишь не получишь.
Во многих городах специальные бригады используют смесь хлорной извести и воды. Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, распыление подобных смесей может нанести вред одежде и слизистым оболочкам (рот, глаза, нос). При этом хлорная известь действительно эффективна в борьбе с новым коронавирусом и очищает поверхности от него. Однако хлорка может нанести вред слизистым оболочкам человека, вызвать ожоги кожи и т.д. Именно по этой причине дезинфекция проводится людьми в специальных костюмах, которые соблюдают правила обращения с химическими веществами. Однако непосредственно после дезинфекции прикасаться к поверхностям без средств индивидуальной защиты не стоит. В общем и целом специалисты советуют не находиться в помещениях во время дезинфекции.
Господиииии, ну обрабатывают и хорошо. Не могу понять, почему каждый раз эта новость вызывает столько гнева. Лучше бы бы если бы не обрабатывали?
Ага, лучше идите понойте на то, что тепловики отопление зарили весь апрель.
это бесполезно.Мойте подъезды.автобусы
А как заставить свою УК обрабатывать подъезд?
29.04.2020 14:17
Нытикам
Господиииии, ну обрабатывают и хорошо. Не могу понять, почему каждый раз эта новость вызывает столько гнева. Лучше бы бы если бы не обрабатывали?
-----
Ты реально не понимаешь, что это бесполезное занятие и просто удобный формат распила наших денег? Вирусы на воздухе, да под солнцем и так довольно быстро погибают.
в центре теперь хлоркой пахнет, как один общественный туалет
Че-то непонятно. Если вирус передается только воздушно-капельным путем, то зачем обрабатывать улицы?
На Южном Белинского 14 до Белинского 2, уже 2 раза обрабатывали
Вирусы на воздухе, да под солнцем и так довольно быстро погибают.
Ой, не смешите, если вирус так быстро погибает, почему столько инфицированных
Говорят, что вирус достаточно "тяжёлый", поэтому падает вниз.
29.04.2020 14:53
Гость
Вирусы на воздухе, да под солнцем и так довольно быстро погибают.
Ой, не смешите, если вирус так быстро погибает, почему столько инфицированных
-----
Смешно дураку, что нос на боку?
Заражение происходит при близком контакте, когда заражённый выдыхает воздух с содержащимися в нем вирусами, а другой человек его вдыхает.
Это как с рыбой - если взять живую рыбу из одного ведра и переложить ее в другое - она останется живой. Но вот если её оставить на воздухе подольше - она погибнет. С вирусами все ровно так же. Они не могут жить вне живой клетки, как и рыба без воды.
Вчера улицу Малахова в район огней- в оба направления очень хорошо пролили! Так что обработка есть!
29.04.2020 14:53
Гость
Потому что он по воздуху передаётся. Вот будет рядом с тобой зараженный воздух выдыхать, а ты часть его выдоха вдохнёшь - вот и всё.
Правильно, пусть обрабатывают!
Обрабатывают и славу богу
Эпиде́мия (греч. επιδημία — повальная болезнь, от ἐπι — на, среди и δῆμος — народ) — прогрессирующее во времени и пространстве распространение инфекционного заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости и способное стать источником чрезвычайной ситуации[1]. В обиходе универсальным эпидемиологическим порогом считается заболевание 5 % жителей территории, или иногда 5 % какой-либо социальной группы.
Лучше бы эти деньги потратили на дистанционные термометры.
Нда, прямо как в анкдоте.
Мужик бьёт палкой по луже. Прохожий спрашивает:
- Ты что делаешь?
- Крокодилов прогоняю.
- Так их здесь нет.
- Значит хорошо прогоняю.
Термометры. На фига они нужны?
Да бахните сразу напалмом, чё уж там хлоркой-то.... А то всех насекомых потравили, а главные носители не тронуты.
Термометры. На фига они нужны?
----------
Ночные поливы дорог почти бесполезны как и маски. Очень много врачей в масках заразились.
самый бессмысленный способ потратить деньги