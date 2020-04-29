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В Барнауле начали повторную дезинфекцию улиц от коронавируса

, ИА "Амител"
Уже успели обработать два десятка улиц города
Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

В Барнауле начали повторную дезинфекцию улиц и остановок общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

В ночь с 28 на 29 апреля специалисты успели обработать два десятка улиц города, в том числе Попова, Малахова и Красноармейский проспект. Всего за данный цикл дезинфекции власти города планируют обезопасить более 600 остановок и три подземных перехода.

Как ранее сообщал amic.ru, первый этап обработки улиц начался 3 апреля. Тогда дезинфекции подвергли около 600 остановок и 600 километров дорог. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, подходить к обработанной территории нельзя в течение 15 минут.

  

 

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

29.04.2020 13:49
krash

молодцы какие.... мне одному посчастливилось не видеть их ни где ниразу, только на ленина во время показательной фото-видеосъемки для новостей?
А учитывая описанный объем - их должны видеть были все, везде, повсюду...

29.04.2020 13:54
- гость -

Песок уберите с улиц, невозможно в ветер ходить, все что зимой насыпали сейчас по городу летает

29.04.2020 13:55
Шатал Труба

)))) сегодня шквалистый ветер, завтра дожди))))

29.04.2020 13:56
- гость -

дождь смоет лучше автобусы вымойте снаруши и внутри

29.04.2020 14:02
- гость -

Не мешайте неудачники зарабатывать деньги. Тут знаете не до вас нытиков, не распилишь не получишь.

29.04.2020 14:16
Гость

Во многих городах специальные бригады используют смесь хлорной извести и воды. Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, распыление подобных смесей может нанести вред одежде и слизистым оболочкам (рот, глаза, нос). При этом хлорная известь действительно эффективна в борьбе с новым коронавирусом и очищает поверхности от него. Однако хлорка может нанести вред слизистым оболочкам человека, вызвать ожоги кожи и т.д. Именно по этой причине дезинфекция проводится людьми в специальных костюмах, которые соблюдают правила обращения с химическими веществами. Однако непосредственно после дезинфекции прикасаться к поверхностям без средств индивидуальной защиты не стоит. В общем и целом специалисты советуют не находиться в помещениях во время дезинфекции.

29.04.2020 14:17
Нытикам

Господиииии, ну обрабатывают и хорошо. Не могу понять, почему каждый раз эта новость вызывает столько гнева. Лучше бы бы если бы не обрабатывали?

29.04.2020 14:18
Гость

Ага, лучше идите понойте на то, что тепловики отопление зарили весь апрель.

29.04.2020 14:29
гость

это бесполезно.Мойте подъезды.автобусы

29.04.2020 14:33
Про ук

А как заставить свою УК обрабатывать подъезд?

29.04.2020 14:37
- гость -

29.04.2020 14:17
Нытикам
Господиииии, ну обрабатывают и хорошо. Не могу понять, почему каждый раз эта новость вызывает столько гнева. Лучше бы бы если бы не обрабатывали?
-----
Ты реально не понимаешь, что это бесполезное занятие и просто удобный формат распила наших денег? Вирусы на воздухе, да под солнцем и так довольно быстро погибают.

29.04.2020 14:42
гость

в центре теперь хлоркой пахнет, как один общественный туалет

29.04.2020 14:50
- гость -

Че-то непонятно. Если вирус передается только воздушно-капельным путем, то зачем обрабатывать улицы?

29.04.2020 14:51
кенни

На Южном Белинского 14 до Белинского 2, уже 2 раза обрабатывали

29.04.2020 14:53
Гость

Вирусы на воздухе, да под солнцем и так довольно быстро погибают.

Ой, не смешите, если вирус так быстро погибает, почему столько инфицированных

29.04.2020 14:55
Гость

Говорят, что вирус достаточно "тяжёлый", поэтому падает вниз.

29.04.2020 15:00
- гость -

29.04.2020 14:53
Гость
Вирусы на воздухе, да под солнцем и так довольно быстро погибают.

Ой, не смешите, если вирус так быстро погибает, почему столько инфицированных
-----
Смешно дураку, что нос на боку?
Заражение происходит при близком контакте, когда заражённый выдыхает воздух с содержащимися в нем вирусами, а другой человек его вдыхает.
Это как с рыбой - если взять живую рыбу из одного ведра и переложить ее в другое - она останется живой. Но вот если её оставить на воздухе подольше - она погибнет. С вирусами все ровно так же. Они не могут жить вне живой клетки, как и рыба без воды.

29.04.2020 15:06
Андрей

Вчера улицу Малахова в район огней- в оба направления очень хорошо пролили! Так что обработка есть!

29.04.2020 15:25
месный

29.04.2020 14:53
Гость

Потому что он по воздуху передаётся. Вот будет рядом с тобой зараженный воздух выдыхать, а ты часть его выдоха вдохнёшь - вот и всё.

29.04.2020 15:33
Вирус окаянны

Правильно, пусть обрабатывают!

29.04.2020 16:23
Гость

Обрабатывают и славу богу

29.04.2020 16:24
- гость -

Эпиде&#769;мия (греч. &#949;&#960;&#953;&#948;&#951;&#956;&#943;&#945; — повальная болезнь, от &#7952;&#960;&#953; — на, среди и &#948;&#8134;&#956;&#959;&#962; — народ) — прогрессирующее во времени и пространстве распространение инфекционного заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости и способное стать источником чрезвычайной ситуации[1]. В обиходе универсальным эпидемиологическим порогом считается заболевание 5 % жителей территории, или иногда 5 % какой-либо социальной группы.

29.04.2020 16:38
- гость -

Лучше бы эти деньги потратили на дистанционные термометры.

29.04.2020 16:54
- гость -

Нда, прямо как в анкдоте.
Мужик бьёт палкой по луже. Прохожий спрашивает:
- Ты что делаешь?
- Крокодилов прогоняю.
- Так их здесь нет.
- Значит хорошо прогоняю.

29.04.2020 17:49
Гость

Термометры. На фига они нужны?

29.04.2020 18:22
- гость -

Да бахните сразу напалмом, чё уж там хлоркой-то.... А то всех насекомых потравили, а главные носители не тронуты.

29.04.2020 19:09
- гость -

Термометры. На фига они нужны?
----------
Ночные поливы дорог почти бесполезны как и маски. Очень много врачей в масках заразились.

29.04.2020 19:47
A1isa

самый бессмысленный способ потратить деньги

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