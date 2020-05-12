Алтайские семьи с шестью и более детьми обеспечат медицинскими масками

Глава Минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина на аппаратном совещании рассказала о вопросах, которые курирует ведомство. В частности, о поддержке граждан из социально незащищенных категорий семей, пишет официальный сайт Алтайского края.
По ее словам, в данный момент в штатном режиме проводится обеспечение жителей региона средствами индивидуальной защиты органов дыхания.
"С 12 мая на территории региона введен масочный режим, который носит уже не рекомендательный, а обязательный характер. В связи с этим организована работа по обеспечению масками семей, воспитывающих шестерых и более детей из-за риска распространения коронавирусной инфекции на территории муниципалитетов", – отметили в правительстве.
Также организована выдача материальной помощи семьям, воспитывающим девятерых и более детей. Таких семей в крае 47.
Комментарии
Во блин! А остальным где их брать? Главно обязанность носить их есть, а масок в аптеке нет, эт чё?!?!?!?
семьям, воспитывающим девятерых и более детей.
Такие есть?! Никогда не видела.
А с пятью (четырьмя) детьми социально защищенные семьи?
неслыханная щедрость
Там другое средство предохранения нужно