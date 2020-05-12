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Алтайские семьи с шестью и более детьми обеспечат медицинскими масками

, ИА "Амител"
Об этом рассказал министр социальной защиты региона
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

Глава Минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина на аппаратном совещании рассказала о вопросах, которые курирует ведомство. В частности, о поддержке граждан из социально незащищенных категорий семей, пишет официальный сайт Алтайского края.

По ее словам, в данный момент в штатном режиме проводится обеспечение жителей региона средствами индивидуальной защиты органов дыхания. 

"С 12 мая на территории региона введен масочный режим, который носит уже не рекомендательный, а обязательный характер. В связи с этим организована работа по обеспечению масками семей, воспитывающих шестерых и более детей из-за риска распространения коронавирусной инфекции на территории муниципалитетов", – отметили в правительстве. 

Также организована выдача материальной помощи семьям, воспитывающим девятерых и более детей. Таких семей в крае 47. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

12.05.2020 17:56
месный

Во блин! А остальным где их брать? Главно обязанность носить их есть, а масок в аптеке нет, эт чё?!?!?!?

12.05.2020 18:01
- гость -

семьям, воспитывающим девятерых и более детей.

Такие есть?! Никогда не видела.

12.05.2020 18:10
Гость

А с пятью (четырьмя) детьми социально защищенные семьи?

12.05.2020 18:15
- гость -

неслыханная щедрость

12.05.2020 18:22
- гость -

Там другое средство предохранения нужно

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