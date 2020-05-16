16 мая в Республике Алтай выявлено три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 19-летнего жителя Усть-Канского района, 19-летнего жителя Горно-Алтайска и 23-летнего жителя Усть-Коксинского района. Все они прибыли из других регионов.

У двоих заболевание протекает бессимптомно, у третьего врачи диагностировали ринофарингит.

Таким образом. в Республике Алтай лабораторно подтверждено 78 случаев заболевания. Большая часть зараженных находится в Горно-Алтайске, на втором месте по количеству зараженных — Турочакский район.

Режим самоизоляции в регионе действует до особого распоряжения.