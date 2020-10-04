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В Горном Алтае подтвердили почти 100 новых случаев заражения COVID-19

, ИА "Амител"
Общее число инфицированных приближается к 4 тысячам
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За сутки в Республике Алтай лабораторно подтвердили 98 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 40 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у девяти детей; у 26 жителей Кош-Агачского района, в том числе у шести детей; у 17 жителей Майминского района, в том числе у двух детей; у пяти жителей Онгудайского района; у четырёх жителей Турочакского района, в том числе у одного ребёнка; у трёх жителей Шебалинского района; у двух жителей Чойского района; у одного жителя Улаганского района.

Таким образом, всего в Горном Алтае подтвердили 3967 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 2879 человек, в том числе 42 – за последние сутки.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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