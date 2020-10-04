В Горном Алтае подтвердили почти 100 новых случаев заражения COVID-19

За сутки в Республике Алтай лабораторно подтвердили 98 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 40 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у девяти детей; у 26 жителей Кош-Агачского района, в том числе у шести детей; у 17 жителей Майминского района, в том числе у двух детей; у пяти жителей Онгудайского района; у четырёх жителей Турочакского района, в том числе у одного ребёнка; у трёх жителей Шебалинского района; у двух жителей Чойского района; у одного жителя Улаганского района.

Таким образом, всего в Горном Алтае подтвердили 3967 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 2879 человек, в том числе 42 – за последние сутки.