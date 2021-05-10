Восемь пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Зафиксировано 60 случаев заражения, а общее число заражённых теперь составляет 50 332 человека. Выздоровели всего 45 259 (+ 42 за сутки) человек. Умерли 3042 человека с начала пандемии.
По состоянию на 10 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией 712 человек. Количество тяжелобольных – 189, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 76.
Прививается в регионе 204 043 человека. Полную дозу вакцины уже получили 145 767 жителей края.
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