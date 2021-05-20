11 новых случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае

За последние сутки в Горном Алтае выявили 11 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб республики.

Диагноз подтвердился у шести жителей Кош-Агачского района, у двух жителей Горно-Алтайска, у двух жителей Чемальского района и у жителя Майминского района.

Таким образом, общее число заражений в регионе выросло до 16 921. Из этого количества выздоровели 16 580 пациентов, в том числе восемь – за минувшие сутки.

Скончался ещё один пациент. Всего в регионе умерло 276 человек с коронавирусом. 237 из них скончались непосредственно от COVID-19.