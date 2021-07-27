Томенко ответил на вопрос о приостановке плановой медпомощи в Алтайском крае

Задач по приостановке или изменению плановой медицинской помощи в Алтайском крае сегодня нет, заявил 27 июля в ходе пресс-конференции глава Алтайского края Виктор Томенко.

По его словам, даже при ухудшении ситуации неотложная или экстренная помощь сохранится в любом случае.

Но в настоящее время эпидемическая обстановка прогнозируема и предсказуема, выразил уверенность губернатор.

Напомним, заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая на пресс-конференции 5 июля заявила, что плановая медицинская помощь в Алтайском крае будет приостановлена, если жители региона не проявят ответственность и не будут соблюдать меры безопасности.

По её словам, в этом случае больницам и поликлиникам придётся полностью переключиться на ковидных больных.