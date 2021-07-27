Томенко ответил на вопрос о приостановке плановой медпомощи в Алтайском крае

Задач по приостановке или изменению плановой медицинской помощи в Алтайском крае сегодня нет, заявил 27 июля в ходе пресс-конференции глава Алтайского края Виктор Томенко.
По его словам, даже при ухудшении ситуации неотложная или экстренная помощь сохранится в любом случае.
Но в настоящее время эпидемическая обстановка прогнозируема и предсказуема, выразил уверенность губернатор.
Напомним, заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая на пресс-конференции 5 июля заявила, что плановая медицинская помощь в Алтайском крае будет приостановлена, если жители региона не проявят ответственность и не будут соблюдать меры безопасности.
По её словам, в этом случае больницам и поликлиникам придётся полностью переключиться на ковидных больных.
Комментарии
Плановой медицины нет.
На Южном нет ни одного терапевта уже долгое время.
В поликлинике 3 в городе запись к терапевту через месяц.
К узким вообще не попасть. Или нет талонов, или отключают телефоны регистратуры.
Например, позвоните по тел. 24-66-80 на Луговую, 19.
Хронически отключено.
Умирайте, граждане, не до вас, естественный отбор.
тоже три месяца жду талон
На Южном вообще "уникальная" поликлиника. И ни прокуратура, ни крайздрав типа ничего не замечают годами. Там и до этого бреда все очень-очень плохо было.
А Попов вообще в курсе?
в стране что-то происходит? -деревня получила срочный приказ вакцинировать всех до конца августа 2-мя прививками.