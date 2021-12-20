На центральной площади Горно-Алтайска запретили массово праздновать Новый год

Новогодние массовые мероприятия запретили на главной площади Горно-Алтайска в Республике Алтай, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря правительства региона Михаила Максимова.

В микрорайонах празднование разрешили локально, однако организаторам придётся соблюдать требования по количеству человек. Также можно будет провести праздник внутри школьного класса или детсадовской группы, однако общие для образовательных учреждений мероприятия запрещены.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом в Республике Алтай запретили с 15 декабря по 15 января проводить корпоративы.