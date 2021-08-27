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Вопрос дня



Что изменится для школьников и их родителей в новом учебном году?

, ИА "Амител"
Учителя не будут частить с контрольными, а все желающие смогут обучаться финансовой грамотности

Меньше чем через неделю 17 миллионов российских школьников сядут за парты. Учебный год, который, к счастью, начнётся в очном формате, несёт с собой ряд значительных изменений. Они затронут как сам учебный процесс, так и контроль за полученными знаниями. О каких нововведениях нужно знать родителям, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Учебный год начнётся в очном формате, а потом будет дистант?

Министр просвещения Сергей Кравцов заверил: никакой удалёнки не предполагается, в каждом регионе отработаны меры по защите здоровья. По словам министра, удалённый формат не сможет заменить живое общение педагогов с учениками.

Перед началом уроков детям будут измерять температуру. Уроки, как и в прошлом году, будут вести по кабинетной системе, когда дети не переходят из класса, а перемещение совершают педагоги. Обеды в столовой также будут организованы для детей максимально разрозненно. 

Вместе с тем медики выражают опасения, что с началом учебного года и увеличением числа контактов заболеваемость COVID-19 может увеличиться. Поэтому сказать со стопроцентной уверенностью, что дистанта не будет, нельзя.

2
Торжественные линейки 1 сентября будут?
Да, но только для учащихся 1, 9 и 11 классов. Как сообщил во время пресс-конференции председатель комитета по образованию города Барнаула Андрей Муль, мероприятия пройдут с соблюдением коронавирусных ограничений: исключительно на улице, и родители обязательно должны быть в масках. По распоряжению Роспотребнадзора линейки могут быть организованы только по классам и параллелям, без общих торжеств для всех учащихся.

Муль отметил, что в школах с большой наполняемостью линейки пройдут в несколько этапов, чтобы не допустить скопления большого количества людей.

3
Что изменится в программе российских школ в новом учебном году?

В новом учебном году во всех школах страны появятся новые программы воспитания, сообщает "Российская газета". Они будут включать в себя социальные школьные проекты, дискуссионные площадки, спортивные мероприятия, посещение театров, музеев и выставок. Никаких оценок "по воспитанию" не будет.

С 2022 года в школах  начнут преподавать финансовую грамотность. Отметим, что это не будет отдельным уроком, учащиеся начальной школы будут изучать элементы финансовой грамотности на математике и окружающем мире. Учащиеся 5-9 классов будут учиться оценивать риски предпринимательской деятельности, рассчитывать цены товаров, стоимость покупок и услуг на обществознании, математике и географии, а также изучат виды финансового мошенничества, сообщает "АиФ".

Уже в 2021 году такие уроки будут преподавать тем детям, чьи родители подпишут согласие. Но, как уточнил Андрей Муль, сейчас они проходят в рамках внеурочной деятельности. 

4
Правда ли, что контрольных работ станет меньше?

Да, преподавателям, которые частили с проверочными работами, придётся пересмотреть свои планы. Теперь из всего объёма часов по предмету на контрольные должно приходиться не более 10% времени. Кроме того, проводить такие срезы по одному предмету можно не чаще, чем раз в 2,5 недели и делать их нужно не на первом и не на последнем уроке, таковы новые рекомендации Министерства просвещения и Рособрнадзора.

А ещё рекомендуют устраивать только одну проверку знаний в день. То есть сегодня либо контрольная по русскому, либо по физике, либо по математике. Но и это ещё не всё. Накануне перед контрольной ведомства советуют отказаться от практики поведения предварительных проверочных.

5
А уроков больше не станет?
Нет, наоборот, при желании школы с этого года могут отказаться от изучения второго иностранного языка, сказал председатель комитета по образованию города Барнаула. 
Напомним, с 1 января 2021 года действуют санитарные правила СП 2.4.3648-20, которые регламентируют нагрузку на школьников. Так, в первом классе может быть не более четырёх уроков в день и только один раз в неделю, из-за физкультуры, их будет пять. Со второго по четвёртый класс в расписание должны ставить не более пяти уроков. Шесть уроков, также из-за физкультуры, допускается не чаще раза в неделю.
В 5-6 классах – не более шести уроков, в 7-11 классах – не более семи уроков. Среда или четверг – облегчённый день: "для предупреждения переутомления". Продолжительность уроков – не более 45 минут (кроме первых классов). 
6
Есть ли изменения при зачислении детей в школу?
Да. Теперь дети из одной семьи будут учиться в одной школе. Это стало возможным благодаря поправкам во второй пункт 54-й статьи Семейного кодекса РФ. Теперь, если старший ребенок уже ходит в школу, младшего обязаны зачислить туда же, даже если по прописке он не относится к этому учебному заведению.
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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

27.08.2021 13:01
Виктор

Я считаю, при такой заболеваемости, как сейчас, было бы мудро начать I четверть с дистанта. Кроме I класса, где учителю надо впервые себя перед детьми поставить. А потом, когда заболеваемость снизится до очень малых цифр, вернуться к очному обучению

27.08.2021 13:07
- гость -

Виктор, ерунду вы считаете.
В прошлом году прекрасно все учились без дистанта и все было в обычных пределах по заболеваемости.

27.08.2021 13:09
- гость -

27.08.2021 13:01
Виктор
Я считаю, при такой заболеваемости, как сейчас, было бы мудро начать I четверть с дистанта. Кроме I класса, где учителю надо впервые себя перед детьми поставить. А потом, когда заболеваемость снизится до очень малых цифр, вернуться к очному обучению
----------------
Виктор, я тоже за дистант в нынешних условиях. Но не для начальной школы, где детям сложно будет самоорганизоваться.

27.08.2021 13:13
- гость -

27.08.2021 13:07
- гость -
Виктор, ерунду вы считаете.
В прошлом году прекрасно все учились без дистанта и все было в обычных пределах по заболеваемости.
-----------
Ерунду ты говоришь. Память напряги и вспомни, как в прошлом году уже к концу сентября начался всплеск заболеваемости. И как скаканула смертность. И не было нормальной учебы, учителя без конца уходили на больничный, происходили замены. Учитель по математике умер от ковида. Ему замену смогли найти только после Нового года. До этого заменяли, кто только мог. И класс из-за случаев ковида среди учеников переводили на дистант периодически.

27.08.2021 13:25
- гость -

27.08.2021 13:13
- гость -

Выдохните и не тыкайке, а то гав*ой запахло.
В нашей школе все было отлично.

27.08.2021 13:28
Morena

Хватит дистанта, дистант - это продолжение каникул. От него устают как дети, так и учителя. Пусть вОвремя отстраняют заболевших, пусть во все!!! классы приобретут рециркуляторы, проветривания, дезинфекция сколько можно прятаться.

Глядя на статистику, меньше не болеют, а все время на дистанте не будешь сидеть.

Не отрицаю то что этот вирус есть, то, что от него умирают близкие (мои не исключение), но уходить в подполье не выход.

27.08.2021 13:29
- гость -

В нашей все то же было норм, начинается истерия у яжмамок с яжпапками.

27.08.2021 13:29
- гость -

27.08.2021 13:28
Morena

Поддерживаю полностью!!!

27.08.2021 13:53
- гость -

Одни рекомендации и я так понимаю, хочу делаю как рекомендовано, хочу нет

27.08.2021 13:58
- гость -

Прошлой осенью "норм" не было ни в одной школе, болели и дети, и учителя. Справились. Сейчас другой штамм, будем надеяться, что и его одолеем. Если что, на дистант всегда можно будет уйти.

27.08.2021 14:17
- гость -

Под "нормально в школе" я подразумеваю что болело столько же как и обычно от ОРВ и гриппа, не было никакого карантина, по пол класса и прочее.
Истерия не нужна, ЭТО с нами навсегда.

27.08.2021 14:44
-гость-

Согласно новым требованием второй иностранный только по желанию большинства родителей в классе и как дополнительное занятие, а все равно заставляют всех. Также некоторые иностранные языки не могут сочетается при преподавании, типа немецкий и английский.

27.08.2021 14:50
- гость -

Также некоторые и как дополнительное занятие, а все равно заставляют всех
спросу меньше, нашим всем по 4-5 в итоге выставили, не волнуйтесь

27.08.2021 15:11
- гость -

27.08.2021 14:44
-гость-

Это с 2022 года. и Еще: как это английский и немецкий не могут сочетаться? Глупость несусветная!

27.08.2021 15:15
- гость -

Это с 2022 года.
у нас в прошлом году был.. как факультет

27.08.2021 15:17
Morena

27.08.2021 14:44
-гость-
Согласно новым требованием второй иностранный только по желанию большинства родителей в классе и как дополнительное занятие, а все равно заставляют всех. Также некоторые иностранные языки не могут сочетается при преподавании, типа немецкий и английский.

Ссылочку можно

27.08.2021 15:20
- гость -

27.08.2021 15:15
- гость -
Факультатив) Это выбор школы.

27.08.2021 15:20
- гость -

27.08.2021 15:17
Morena

А вы против второго ИЯ?

27.08.2021 15:35
- гость -

27.08.2021 13:25
- гость -

Выдохните и не тыкайке, а то гав*ой запахло.
В нашей школе все было отлично.
--------------
Мило. То есть на "ты" друг к другу обращаться не прилично, а слова неприличные, которые запикивать приходится - это признак культуры.

27.08.2021 15:37
- гость -

27.08.2021 14:17
- гость -
Под "нормально в школе" я подразумеваю что болело столько же как и обычно от ОРВ и гриппа, не было никакого карантина, по пол класса и прочее.
Истерия не нужна, ЭТО с нами навсегда.
----------------
Это с нами не навсегда. Пройдет ЭТО. Как прошла чума, оспа, испанка, полиомиелит и прочие эпидемии.

27.08.2021 15:43
- гость -

27.08.2021 13:28
Morena
Хватит дистанта, дистант - это продолжение каникул. От него устают как дети, так и учителя. Пусть вОвремя отстраняют заболевших, пусть во все!!! классы приобретут рециркуляторы, проветривания, дезинфекция сколько можно прятаться.
---------------
Это всё нереально. Как вы тех же заболевших вовремя прелагаете отстранять? Есть родители, которые больных детей выпинывают и в садик, и в школу. Силком вы их принудите ПЦР тест делать?

27.08.2021 15:44
- гость -

Как прошла чума, оспа, испанка, полиомиелит и прочие эпидемии.

угу.угу
парудесятков лет еще

27.08.2021 15:57
- гость -

27.08.2021 15:44
- гость -
Как прошла чума, оспа, испанка, полиомиелит и прочие эпидемии.

угу.угу
парудесятков лет еще
-------------
Это ты зря. Гораздо быстрее всё кончится. Испанка за три года затихла. И этот вирус затихнет.

27.08.2021 16:09
- гость -

Испанка никуда не ушла, вы с ней живёте до сих пор, только называется она теперь-свиной грипп. В энциклопедию загляните.
И этот вирус никуда не уйдёт, только штамм сменится снова. С другими штаммами короновирусов всю жизнь живёте и этот будет одним из них.

27.08.2021 16:17
- гость -

27.08.2021 16:09
- гость -
Испанка никуда не ушла, вы с ней живёте до сих пор, только называется она теперь-свиной грипп. В энциклопедию загляните.
И этот вирус никуда не уйдёт, только штамм сменится снова. С другими штаммами короновирусов всю жизнь живёте и этот будет одним из них.
----------
Испанка и "свиной грипп" - не одно и то же. Дайте ссылку на энциклопендию, где вы такое нашли.
Другие штаммы коронавируса были не такими патогенными, как нынешний. И пандемии не вызывали. И нынешний штамм не останется с нами на десятки лет, как выше тут пугали. Еще какое-то время, и пандемия закончится.

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