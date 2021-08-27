Что изменится для школьников и их родителей в новом учебном году?

Учебный год начнётся в очном формате, а потом будет дистант?

Министр просвещения Сергей Кравцов заверил: никакой удалёнки не предполагается, в каждом регионе отработаны меры по защите здоровья. По словам министра, удалённый формат не сможет заменить живое общение педагогов с учениками.

Перед началом уроков детям будут измерять температуру. Уроки, как и в прошлом году, будут вести по кабинетной системе, когда дети не переходят из класса, а перемещение совершают педагоги. Обеды в столовой также будут организованы для детей максимально разрозненно.

Вместе с тем медики выражают опасения, что с началом учебного года и увеличением числа контактов заболеваемость COVID-19 может увеличиться. Поэтому сказать со стопроцентной уверенностью, что дистанта не будет, нельзя.