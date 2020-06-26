Число "тяжелых" пациентов с COVID-19 на Алтае выросло за неделю почти в два раза

Число пациентов с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии, выросло в Алтайском крае почти в два раза менее чем за неделю. Так, 21 июня оперштаб сообщил о 48 тяжелобольных пациентах, 22 июня – о 62-х, 23 июня – о 64-х, 24 июня – о 73-х, 25 и 26 июня – о 78-ми.
Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов объяснил, почему продолжается рост числа "тяжелых" пациентов. Дело в том, что продолжительность лечения у них намного больше. Если в легкой форме пациенты болеют в среднем 10-14 дней, то в тяжелой – месяц и более. Поэтому число таких зараженных постоянно "накапливается".
Как уже сообщал amic.ru, по последним данным в Алтайском крае коронавирусом заразились 3676 человек. Выздоровели 2580 человек. 63 инфицированных скончались.
Комментарии
Это плохо....
А всего сколько тяжелобольных в крае после оптимизации здравоохранения?
17.35
Они долго не живут