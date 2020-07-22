Рекордное число переболевших COVID-19 выписали в Алтайском крае за сутки

311 человек, переболевших COVID-19, выписали из больниц за минувшие 24 часа. Это суточный рекорд с начала эпидемии коронавируса в регионе. В общей сложности в крае выздоровели 5318 человек. Продолжают получать лечение 2457 человек. Из них в тяжелом состоянии находятся 112 пациентов, 33 – подключены к аппаратам ИВЛ.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 183 новых случая заражения коронавирусом. Большинство из них в Барнауле – 78. Общее число заболевших в регионе достигло 7941 человека.
Кроме того, за сутки скончались еще четверо пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее число умерших достигло 166 человек. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти 68 пациентов, по иным причинам скончались 95 зараженных, три случая находятся на экспертизе.
Комментарии
Срочно почистили кровати для новой партии? Или вот так разом всем 311-ти стало лучше?
Статистику улучшают, а то и так ситуация вышла из под контроля, теперь ситуацию взяли в руки грамотные специалисты, так что выведут на первое место с другой стороны.
зато тяжелых все больше и умирают стабильно каждый день
реально всем стало лучше???
или всех с кашлем и температурой как меня выписали??
с рентгеном и типа да у вас уже все хорошо
22.07.2020 12:51
гость
зато тяжелых все больше и умирают стабильно каждый день
потому что вовремя помощь не оказывается, привозят уже совсем плохих
Точно ли 311 человек ВЫПИСАЛИ ИЗ БОЛЬНИЦЫ?
Или из них 220-250 лечились дома и их сейчас просто признали выздоровевшими?
22.07.2020 13:20
- гость -
Это общее число в статистике, 311 выздоровевших - это и с ОРВИ, и бессимптомные( выявленные по контакту) и выписанные из больниц.
Вы правы, просто признанные выздоровевшими
Комментаторы, которые отписались выше, у вас есть чёткие факты фальсификаций, или это ваши домыслы? Если есть факты - милости просим в прокуратуру, а если нет фактов, то все равно идите в органы и пишите явку с повинной за клевету.
пора ченибудь еще разрешить. может пора разрешить пенсионерам на красный ходить?