Алтайский Минздрав показал свою "версию" ковидного госпиталя в Благовещенке

Министерство здравоохранения Алтайского края на своей странице в Instagram показало, как выглядит госпиталь для зараженных коронавирусом в Благовещенке.

"Условия? Ну, не знаю, кому-то там может холодно, но мы вот в третьей палате ничего плохого сказать не можем", – поделился один из пациентов.

Переоборудовали больницу буквально за несколько дней силами врачей. По словам медиков, проблем в больнице нет. Средств защиты и лекарств достаточно.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Сети появилось видео, которое сняла одна из пациенток госпиталя. По словам женщины, в благовещенской ЦРБ в ванной нет горячей воды, а в больнице не хватает медикаментов.

Напомним, что в Алтайском крае развернули еще два дополнительных ковидных госпиталя в общей сложности на 85 коек. Один из них расположен в барнаульской больнице № 3, а другой – в Михайловской ЦРБ.