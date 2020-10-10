Алтайский Минздрав показал свою "версию" ковидного госпиталя в Благовещенке

Министерство здравоохранения Алтайского края на своей странице в Instagram показало, как выглядит госпиталь для зараженных коронавирусом в Благовещенке.
"Условия? Ну, не знаю, кому-то там может холодно, но мы вот в третьей палате ничего плохого сказать не можем", – поделился один из пациентов.
Переоборудовали больницу буквально за несколько дней силами врачей. По словам медиков, проблем в больнице нет. Средств защиты и лекарств достаточно.
Как уже сообщал amic.ru, ранее в Сети появилось видео, которое сняла одна из пациенток госпиталя. По словам женщины, в благовещенской ЦРБ в ванной нет горячей воды, а в больнице не хватает медикаментов.
Напомним, что в Алтайском крае развернули еще два дополнительных ковидных госпиталя в общей сложности на 85 коек. Один из них расположен в барнаульской больнице № 3, а другой – в Михайловской ЦРБ.
Комментарии
ну вот, сейчас еще тетку - автора первого ролика за клевету прищучат... а потом выяснится, что минздрав свой ролик снимал где-то в другом месте, уж больно разительно отличается от увиденного ранее...
один больной,одна палата...
Навальный в германии дрожь в руках лечит,но его вонючее дело живёт.
Реально клоуны. Заколебали своей показухой. Как будто люди действительно слепые.
Показуха!
Показывают кого-то чтобы не узнали, так можно про любую больницу показать. Почему администрация не опровергает
И где снимал минздрав своё кино ?
У моей соседки сестра из деревни лежит с короной в Новоалтайске, очень довольна, кормят очень хорошо, лекарства есть, подлечила старые болячки.
тролли резвятся, пока ... ну понимаете, лучше деньгами, как их гуру Анальнова на 85 лямов .
И ведь приспешники молчат в тряпочку. Это Другое!
А зачем они комментарии ко всем своим новым видео отключили? Думаю все бы хотели обсудить бузотёров, что фейки выкладывают, снятые скорее всего зарубежом и поблагодарить Минздрав за демонстрацию реальной ситуации гражданам!
Ну, мы уже видели нарколабораторию на дому у журналиста. Потом, правда, его оправдали полностью.
10.10.2020 13:14
- гость -
Свербит у тебя там по этой теме ?
Благовещенка! Это ваша ЦРБ ?
Благовещенок в России очень много , не факт что это Алтайская , и фейков в сети тоже очень много ходит
Чиновникам не верю!
Да я лежал в этой больнице это не она