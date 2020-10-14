13 октября на 52-м году скончался алтайский писатель Евгений Мамыкин. Причиной смерти стала пневмония, которая развилась на фоне коронавирусной инфекции.

Мамыкин родился в Бийске в 1968 году. Окончил Бийский государственный педагогический институт, работал в школах города учителем труда и физкультуры. После будущий писатель получил юридическое образование и начал работать юристом в различных организациях, в том числе в межрегиональном общественном фонде имени Михаила Евдокимова.

Последние годы жизни Мамыкин посвятил написанию киноповести "Небо и Земля" о единственной женщине летчике-танкистке из Алтайского края Нине Ширяевой, сообщают в алтайском краевом отделении партии "Коммунисты России".