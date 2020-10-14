13 октября на 52-м году скончался алтайский писатель Евгений Мамыкин. Причиной смерти стала пневмония, которая развилась на фоне коронавирусной инфекции.
Мамыкин родился в Бийске в 1968 году. Окончил Бийский государственный педагогический институт, работал в школах города учителем труда и физкультуры. После будущий писатель получил юридическое образование и начал работать юристом в различных организациях, в том числе в межрегиональном общественном фонде имени Михаила Евдокимова.
Последние годы жизни Мамыкин посвятил написанию киноповести "Небо и Земля" о единственной женщине летчике-танкистке из Алтайского края Нине Ширяевой, сообщают в алтайском краевом отделении партии "Коммунисты России".
Комментарии
Соболезнования!
Как столько известных людей умудряется попадать в те 5-7 ежедневных смертей?..
14.10.2020 15:59
- гость он не попадет в статистику!
от пневмонии умер, а не от ковидлы!
Наши соболезнования...
Жаль , искреннее соболезнование родным , хороший был человек .
...киноповести "Небо и Земля" о единственной женщине летчике-танкистке... Летчик- танкист ?Это что такое?
женщина принимала участие в войне в качестве летчика и воевала танкистом
15.10.2020 07:56
mongolоиду
Соболезнование человеку выражается. Ну откуда вы такие беретесь?