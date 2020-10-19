"Не есть истина на самом деле". Алтайский эпидемиолог о желании жителей края попасть на КТ

Не каждое проявление ОРВИ требует проведения компьютерной томографии (КТ). Об этом в ходе онлайн-брифинга 19 октября рассказала главный внештатный специалист-эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.

По ее словам, КТ – это определенная нагрузка на организм.

"Простые жители решили почему-то, что если у нас регистрируется клиника проявления ОРВИ, мы сами себе придумали, что нам должны дать направление. Выучили такую методику КТ, но многие даже не знают, что это на самом деле лучевая нагрузка, которая требует определенных показаний. Доктор определяет, какие методики должны быть проведены. То, что каждый человек решил, что он хочет, и ему должны, это не есть истина на самом деле", – подчеркнула Переладова.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 185 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных выросло до 16 593. Скончались еще семеро пациентов с COVID-19. Количество летальных случаев достигло 653.