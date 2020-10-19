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"Не есть истина на самом деле". Алтайский эпидемиолог о желании жителей края попасть на КТ

, ИА "Амител"
По словам Ирины Переладовой, компьютерную томографию не нужно назначать каждому пациенту с симптомами ОРВИ
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Не каждое проявление ОРВИ требует проведения компьютерной томографии (КТ). Об этом в ходе онлайн-брифинга 19 октября рассказала главный внештатный специалист-эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.

По ее словам, КТ – это определенная нагрузка на организм.

"Простые жители решили почему-то, что если у нас регистрируется клиника проявления ОРВИ, мы сами себе придумали, что нам должны дать направление. Выучили такую методику КТ, но многие даже не знают, что это на самом деле лучевая нагрузка, которая требует определенных показаний. Доктор определяет, какие методики должны быть проведены. То, что каждый человек решил, что он хочет, и ему должны, это не есть истина на самом деле", – подчеркнула Переладова.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 185 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных выросло до 16 593. Скончались еще семеро пациентов с COVID-19. Количество летальных случаев достигло 653. 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

19.10.2020 13:50
Простой житель

Ну да, а рентген, который теперь вместо КТ назначают - это не лучевая нагрузка?
Хамство мне слышится в словах госпожи Переладовой. Типа не мы не справляемся, а вы куда не надо прётесь такие шибко умные.

19.10.2020 13:58
Михаил

А Петровича , что то сразу в больницу положили. А не мурыжили неделю дома. Интересно делали Кт &#129315;&#129315;&#129315;

19.10.2020 13:59
- гость -

Что, и чиновникам можно не делать КТ? Может продать аппаратуру и персонал сократить?

19.10.2020 14:00
Нищеброд

И как мы только раньше жили без этого кт, заболел, стакан водки с перцем, горчишники, на лоб тряпку с камфорой, и под одеяло, два, три дня, и здоров.

19.10.2020 14:03
- гость -

Вот еще крайне интересная формулировка прозвучала "простые жители". Кто, по мнению Переладовой, входит в эту социальную группу? Зачем нужно было сегрегировать, или есть еще "непростые жители"? Губернатор к каким относится?

19.10.2020 14:04
Твайлайт Спаркл

Такие громкие слова необходимо подтверждать пруфами. В КТ используется рентгеновское ионизирующее излучение. Соответственно, существует поглощённая доза излучения.

* Как и в случае простой рентгенографии, в КТ для получения изображений используется рентгеновское излучение, но дозы излучения при проведении КТ выше из-за многократной экспозиции.
* До проведения исследования необходимо установить наличие беременности. При возможности, процедуры с использованием рентгеновских лучей следует отложить на срок после беременности, или же использовать методы визуализации, не основанные на излучении, такие как ультразвуковое исследование или магнитно-резонансная томография (МРТ).
* Дети более чувствительны к излучению, поэтому процедуры с использованием рентгеновских лучей среди детей следует проводить с осторожностью.
* Осложнения, вызванные проведением исследования, такие как кровотечение, инфекция, шок и в редких случаях смерть.
* Аллергическая реакция на контрастные вещества может варьироваться по степени тяжести от покраснения до анафилаксии. Факторы риска развития аллергической реакции немедленного типа на внутривенно вводимое контрастное вещество включают имевшую место ранее аллергическую реакцию на внутривенно вводимое контрастное вещество, астму и аллергию на пищевые продукты.
* Пациентам с почечной недостаточностью, множественной миеломой и тяжелыми заболеваниями сердца, такими как застойная сердечная недостаточность и стеноз устья аорты, внутривенное введение контрастного вещества противопоказано. Другие противопоказания включают тяжелое обезвоживание, диабет, серповидно-клеточную анемию и др.

19.10.2020 14:07
Злая гостья

Эпидемиологу дипломом не дано право назначать обследования и лечение. Даже личный осмотр не имеет права делать. Его дело принимать меры по недопущению распространения инфекций. С этим явно не справляются.

19.10.2020 14:11
- гость -

14:03 по-другому, это дикари с интернетом

19.10.2020 14:13
- гость -

Писать заявление по собственному пора, пока не поздно

19.10.2020 14:17
- гость -

Куда мы катимся? За период пандемии сколько открылось "дарований" которые не только не приносят пользу краю, а наоборот, вредят по полной и за наш , причем , счет.

19.10.2020 14:18
Levchenko1587_yandex

Пока врачей и платных и бесплатных нет вместе с лекарствами в аптеках, нет неотложной медицинской помощи, и как оказывается даже мест в моргах-засуньте свои рассуждения куда подальше госпожа Перекладова

19.10.2020 14:19
- гость -

лучше б молчала

19.10.2020 14:19
- гость -

У ребенка 7 лет, пол года назад фиброз обнаружили , время пришло КТ делать а не дают ,сказали платно идите

19.10.2020 14:21
- гость -

Зачем нужно было сегрегировать, или есть еще "непростые жители"?

Ну только не делайте вид, что вы только сейчас узнали о существовании в России "непростых жителей"!

19.10.2020 14:21
- гость -

19.10.2020 14:00
Нищеброд

Поверь эта падла долго держит. Недели две как будто тебе в голову нагадили. Никакая камфора не помогает. А если с пневмонией можно полгода восстанавливаться

19.10.2020 14:27
Вышеотписавш

Не забывайте, что добившись КТ, рискуете в будущем получить онкологию. КТ - только в случае острой необходимости!

19.10.2020 14:37
- гость -

добившись КТ, рискуете в будущем получить онкологию.

А ещё находясь под огромным ядерным реактором (называемым солнцем) вы тоже очень рискуете получить онкологию. В доковидное время врачи смело по 4 раза в год направление на кт выписывали.

19.10.2020 14:41
- гость -

а чего ж тогда на контрольное КТ отправляют в ГБ 5?
по два раза??
тоже идиоты простые?

19.10.2020 14:45
- гость -

19.10.2020 14:04
Твайлайт Спаркл

КТ легких= флюрографии по дозам облучения.

19.10.2020 14:47
- гость -

19.10.2020 14:45
- гость -

Зависит от количества проекций КТ. Больше проекций - больше доза.
Рентгены тоже разные, на старых пленочных доза в 10 раз больше, чем на современных цифровых.

19.10.2020 14:55
- гость -

19.10.2020 14:37
- гость -

Любите облучаться - вперед!

19.10.2020 15:13
- гость -

14:41 "мы тебе не дурочки, не нужны тебе очки"
Полезно все произведение перечитать, поучительно очень

19.10.2020 15:32
Гость

19.10.2020 14:55
- гость -
Любите облучаться - вперед!

Люблю!!! Куда приходить???!!!

19.10.2020 15:40
Гость

Переладова с образованием 3 класса. КТ и только КТ может диагностировать вирусную пневмонию. Важно понимать степень поражения лёгких чтобы назначить адекватное лечение. Пневмония тоже может протекать бессимптомно. А потом люди попадают на КТ когда уже 70 % поражения лёгких. Кто далёк от медицины, тот и несёт всякую чушь. Пример тому Переладова. Доза облучения КТ равна одному перелёту Барнаул-Москва. В Европе давно уже запрещено делать флюорографию.

19.10.2020 15:55
- гость -

Переладова - не есть истина на самом деле.

19.10.2020 16:31
- гость -

19.10.2020 15:32
Гость

Попробуйте в ДЦ)

19.10.2020 16:47
Капец

Да эта дама ещё сто очков Попову даст. Такие коры мочит. Им там на их совещаниях в воду что-то добавляют что ли? Такое говорят на голубом глазу

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