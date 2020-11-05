Члены Общественной палаты помогли барнаульским ковидным госпиталям

5 ноября члены Общественной палаты привезли в больницу № 4 компьютеры, многофункциональную технику, бумагу для печати. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

"Кроме того, мы привезли лечебные травы, поддерживающие легкие, ведь именно этот орган сейчас наиболее уязвим, он поражается в первую очередь. Эта помощь – не только наша заслуга, но и Совета предпринимателей Ленинского района Барнаула. Мы в этот раз работали в связке", – рассказал представитель Общественной палаты города Барнаула, предприниматель Сергей Корепанов.

Также помощь от общественной палаты получила больница № 12 "Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн" и городская больница имени Л. Я. Литвиненко Новоалтайска. Центр национальной культуры "Вайнах" передал учреждениям 100 тысяч рублей, а ООО "Жилищная инициатива", АКОО "Федерация бокса Алтайского края", КТЦ "Горная аптека" обеспечивают учреждения медицинскими материалами и горячими обедами.