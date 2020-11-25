Лыжные базы, катки и хоккейные коробки готовят к зимнему сезону в Барнауле

Барнаульские лыжные базы и катки готовят к зимнему сезону – текущий ремонт и ревизия идут как на закрепленных площадках, так и на бесхозяйных объектах.

Работы проходят под контролем городского комитета по физической культуре и спорту, пишет пресс-центр мэрии. Незакрепленные объекты курируют сотрудники районных администраций, которые наводят порядок либо своими силами, либо совместно с общественниками.

По словам ведущего специалиста спортивного комитета Алексея Ревякина, к приему отдыхающих готова уже 21 лыжная база. Там отремонтировали помещения, подготовили инвентарь. После установления большого снежного покрова проложат лыжные трассы. Также сейчас проводится работа по наращиванию льда в 31 уличной хоккейной коробке.

На данный момент в мэрии рассматривают просьбу жителей о заливке катка с прокатом спортивного инвентаря на проспекте Ленина, 152. На зиму в районе планируют открыть две спортплощадки в рамках проекта "Дворовый инструктор" – на базе спорткомплекса ВРЗ и хоккейную коробку "Маяк".