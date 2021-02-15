Потеряли чувство опасности. Заслуженный врач о том, можно ли доверять вакцине от ковида

В Алтайском крае проходит массовая вакцинация от коронавируса. Однако многие люди все еще относятся к прививкам с недоверием, считают, что они могут навредить. С этим мнением категорически не согласен гость нового выпуска "Переговорки" на amic.ru.

Андрей Коломиец, главный врач городской больницы № 11 в Барнауле. Там работает ковидный госпиталь и проводятся испытания вакцины. Коломиец объяснил, как действует прививка, сколько длится ее эффект и почему не нужно бояться последствий.

Кто в "Переговорке"

Андрей Коломиец родился 4 июля 1959 года. Окончил АГМУ, имеет высшую квалификационную категорию по специальностям "Травматология и ортопедия", "Организация здравоохранения и общественное здоровье". Освоил и впервые внедрил в Алтайском крае несколько типов операций – микрохирургические операции на сосудах и нервах, эндопротезирование плечевого сустава и другие. Как преподаватель подготовил и переподготовил свыше 500 травматологов и хирургов края. Больше десяти лет возглавляет городскую клиническую больницу № 11 в Барнауле. Заслуженный врач РФ.

01:29 Какие условия позволили начать исследование вакцины от коронавируса в Барнауле и зачем это нужно.

02:45 Андрей Коломиец объяснил, почему он доверяет российской вакцине от COVID-19: "Ничего необычного в технологии ее изготовления нет".

04:00 Первую вакцину разрабатывали, когда коронавирус воспринимался как особо опасная инфекция вроде вируса Эболы со смертностью близкой к 100%. Потому вакцина создает высокую напряженность иммунитета. Но 2020 год показал, что "коронавирус опасен, но не особо опасен", смертность от него максимум 2%. Однако другую вакцину от ковида в край пока не поставляют.

05:38 Из 1200 сотрудников городской больницы № 11 только у 34 не было иммунитета от коронавируса. Им предложили сделать прививки, они согласились. В итоге у них сформировался "напряженный иммунитет" на уровне 16-18 баллов из 20 возможных.

07:00 Репортаж из лаборатории городской больницы № 11. Ее сотрудница, врач Ирина Мосман, рассказывает, как она перенесла прививку от коронавируса. Заведующая лабораторией Ирина Тарасова сообщает об общих результатах вакцинации врачей. Андрей Коломиец показывает флакон с вакциной и еще раз объясняет принцип ее действия.

09:30 Кому нельзя ставить прививку от ковида. Ограничения по возрасту (дети до 18 лет и взрослые старше 60) уже сняли. Сейчас прививки не ставят тем, у кого есть некоторые проблемы со здоровьем – гипертония, недавно перенесенные операции, аллергия и другие.

11:35 Если человек переболел коронавирусом в течение полугода, то смысла ставить ему прививку нет – у него и так сформировался иммунитет. Тем, кто не знает, перенес ли он коронавирус в легкой форме, лучше пройти обследование на антитела. Однако в массовом порядке сделать такой анализ в период всеобщей вакцинации невозможно, говорит Андрей Коломиец.

13:42 Какие реакции организма на прививку от коронавируса считаются нормой и сколько времени они длятся.

15:09 Некоторые люди тяжело перенесли первую прививку от коронавируса и отказались от второго этапа вакцинации. Андрей Коломиец рассказал, сформируется ли у них иммунитет.

15:49 Насколько безопасна вакцина и достаточное ли количество испытаний она прошла перед массовым использованием. Ведущая Евгения Даровская включает отрывок из видеоинтервью академика Игоря Гундарова. Он считает, что сегодняшняя вакцинация – это "фактически эксперимент". И неизвестно, как она отразится на будущих поколениях.

17:40 Андрей Коломиец оспаривает мнение Гундарова. С его точки зрения оно "умно, либерально, зловредно". Коломиец говорит, что пандемия несет серьезную угрозу нашей жизни уже сейчас – не только физическую, но и экономическую. Поэтому третий этап проверки вакцины можно исключить – это принято на международном уровне. К тому же технология ее производства понятна и не вызывает вопросов. А наш организм серьезно защищает свой генофонд.

22:13 Почему прививка не дает стопроцентной защиты от коронавируса.

23:07 Сколько времени длится эффект от прививки и нужно ли будет повторять вакцинацию.

24:43 Коломиец рассказывает, что пандемия коронавируса в крае идет на спад – количество новых случаев заражения и смертей значительно уменьшилось: "Люди начали вести себя с потерей чувства опасности". Случаи повторного заражения – единичные.

26:20 Когда Андрей Коломиец планирует поставить прививку от коронавируса.

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