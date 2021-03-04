"Сахарный дебют". Как алтайские врачи борются со сложными последствиями ковида

Проблемы со здоровьем у тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, часто не заканчиваются после ее лечения. Вирус бьет по разным системам организма и вызывает множество неприятных симптомов. Заведующий дневным стационаром Алтайского диагностического центра Николай Назаренко рассказал в "Переговорке" на amic.ru, как врачи изучают эти симптомы и помогают пациентам их победить.

Кто в "Переговорке"



Николай Назаренко родился 28 марта 1959 года. Высшее образование получил в Алтайском государственном медицинском институте по специальности "Лечебное дело". Работал врачом-неврологом в системе исправительно-трудовых учреждений, в краевой клинической больнице. Возглавлял отделение санитарной авиации и организовывал службу медицины катастроф.



В 2005 году перешел в нейрохирургическое отделение, где вел послеоперационных больных. Сейчас возглавляет дневной стационар Диагностического центра Алтайского края. Доктор медицинских наук, профессор, врач-невролог высшей квалификационной категории.

01:19 Из-за гипоксии ковид поражает нервную и сосудистую системы организма. К некоторым людям способность чувствовать запахи не возвращается месяцами. За пациентами с такими симптомами наблюдают в Диагностическом центре, рассказал Николай Назаренко.

02:56 Последствия постковидных нарушений у всех бывают разными, и восстановить организм не так просто. Люди также впадают в тревогу и депрессию. У этих состояний бывает и физиологическая основа, и психологическая – возникает из-за информационного давления.

04:53 Как врачи определяют, есть ли у сложных психологических состояний неврологическая подоплека.

05:25 Последствия от ковида могут проявиться не только в дыхательной системе, но и в желудочно-кишечном тракте.

06:26 Чем тяжелее протекало заболевание ковидом, тем серьезнее и дольше могут наблюдаться его последствия у человека.

07:35 Ковид может спровоцировать "дебют" сахарного диабета у человека, который раньше им не болел. Также заболевание вызывает очередной дисбаланс в работе щитовидной железы у тех, кто раньше сталкивался с нарушением ее функций.

08:43 Как поддержать организм и иммунитет: ЗОЖ, психологическая помощь и возвращение плановой диспансеризации.

12:15 Реабилитация после ковида: в стране программы пока только разрабатываются, массовых и плановых мероприятий нет. Если человек, переболевший ковидом, замечает у себя какие-то неврологические симптомы, то необходимо обратиться к врачу, советует Назаренко. Невролог и психотерапевт в таких случаях работают совместно, выявляют причины симптомов, объясняют человеку, что с ним происходит, разрабатывают план лечения.

14:19 Несмотря на сложность ситуации, Николай Назаренко уверен, что врачи найдут способы помогать людям и побеждать последствия ковида.