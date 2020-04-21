Общественники нашли решение проблемы очередей на почте в Барнауле

Фото: "Гражданский патруль"

Общественная организация защиты прав потребителей "Гражданский патруль" направила руководству АО "Почта России" письмо с предложениями по решению проблемы длинных очередей в почтовых отделениях Барнаула. Об этом сообщил amic.ru глава реготделения организации Игорь Берг.

"В очередях много пожилых людей, которые пришли получить пенсию, хотя эту услугу оказывают надомно, – поделился наблюдением общественник. – То же самое с доставкой посылок – услугой не пользуются. Возможно, проблема в недостаточной информированности населения".

Для того чтобы избежать подобного, активисты считают необходимым провести полноценное информирование населения о возможности получения практически всех услуг дистанционно.

Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос увеличения штата персонала, который занимается обслуживанием клиентов, считают в "Гражданском патруле".

Напомним, ранее представитель "Почты России" прокомментировал информацию об очереди из 20 человек у почтового отделения. Он отметил, что визит в отделение почтовой связи – это персональное решение клиентов и напомнил, что услуги сейчас можно получить не выходя из дома.