Но ведь президент главнее. Разве его указ не отменяет указ губернатора?

Дело в том, что Владимир Путин в своем обращении так же заявил, что нельзя снимать ограничения в регионах "под кальку". И подписал указ, в соответствии с которым губернаторы получили право самостоятельно определять перечень работающих организаций, а также принимать решения о продлении или отмене ограничительных мероприятий.

В частности в указе говорится о том, что руководители субъектов могут самостоятельно продлевать действия ограничительных мер на территории региона, приостанавливать деятельность отдельных организаций, устанавливать в случае необходимости особый порядок передвижения лиц и транспорта.

При этом руководителям субъектов необходимо согласовывать свои действия с федеральным правительством. Также отмечается, что если власти региона приняли решение о приостановке деятельности ряда организаций, то за работниками таких компаний и ИП сохраняется зарплата (на самом деле нам известно, что многие лишились части заработной платы в таких случаях – если у вас так, пишите нам на почту: news@amic.ru).

В то же время никакой губернатор не может приостановить деятельность медицинских и аптечных организаций или предприятий, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях ЧС, непрерывно действующих организаций, осуществляющих непрерывный технологический процесс, а также оказывающих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы и финансовые услуги в части неотложных функций.