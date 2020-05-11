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Путин отменил нерабочие дни. Выходить ли на работу 12 мая жителям Алтайского края?

, ИА "Амител"
Все ли предприятия Алтайского края могут завтра начать работу?
На работу / Фото: yandex.ru

На работу / Фото: yandex.ru

Владимир Путин заявил, что с 12 мая в России завершается период нерабочих дней. Выходить ли завтра на работу жителям Алтайского края, которые соблюдали нерабочий режим с момента его объявления? Разбираемся вместе с вами и честно рассказываем, каких разъяснений ждем от правительства нашего региона.

1
Путин завершил нерабочий период. Значит, завтра выходим на работу?
Постойте. Президент РФ действительно завершил период нерабочих дней, но на территории Алтайского края все еще действует указ губернатора региона Виктора Томенко о режиме самоизоляции. И в этом указе есть список предприятий, которые могут работать. Если ваше предприятие входит в этот перечень, то вам, конечно, завтра нужно выходить на работу.  Но не забудьте, пожалуйста, маску. С 12 мая в Алтайском крае вступает в силу масочный режим, в соответствии с которым в общественных местах обязательно нужно носить индивидуальные средства защиты.
2
Но ведь президент главнее. Разве его указ не отменяет указ губернатора?

Дело в том, что Владимир Путин в своем обращении так же заявил, что нельзя снимать ограничения в регионах "под кальку". И подписал указ, в соответствии с которым губернаторы получили право самостоятельно определять перечень работающих организаций, а также принимать решения о продлении или отмене ограничительных мероприятий.  

В частности в указе говорится о том, что руководители субъектов могут самостоятельно продлевать действия ограничительных мер на территории региона, приостанавливать деятельность отдельных организаций, устанавливать в случае необходимости особый порядок передвижения лиц и транспорта.

При этом руководителям субъектов необходимо согласовывать свои действия с федеральным правительством. Также отмечается, что если власти региона приняли решение о приостановке деятельности ряда организаций, то за работниками таких компаний и ИП сохраняется зарплата (на самом деле нам известно, что многие лишились части заработной платы в таких случаях – если у вас так, пишите нам на почту: news@amic.ru).

В то же время никакой губернатор не может приостановить деятельность медицинских и аптечных организаций или предприятий, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях ЧС, непрерывно действующих организаций, осуществляющих непрерывный технологический процесс, а также оказывающих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы и финансовые услуги в части неотложных функций.

3
А дети могут вернуться к очным занятиям в школе с 12 мая?  

Пока нет. В том же указе Владимир Путин объявил, что главы регионов по согласованию с федеральным правительством могут приостанавливать деятельность системообразующих, а также научных и образовательных организаций.

Министерство образования Алтайского края ранее уже заявило, что удаленное обучение в школах региона продлится до 22 мая.

4
Мне 66 лет и с моей организации сняты ограничения. Я тоже могу выйти на работу?  
В указе губернатора Алтайского края четко говорится об обязательном режиме самоизоляции для лиц старше 65 лиц. Владимир Путин 11 мая также четко напомнил о необходимости сохранить режим повышенной безопасности для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Поэтому если ваш работодатель может обеспечить для вас во время работы ту самую безопасность, то вы можете приступить к работе.
5
Если нерабочие дни закончены, можно ли пройти обследование в поликлинике?
Мы снова напоминаем о том, что в Алтайском крае продолжает действовать бессрочный указ губернатора, в соответствии с которым плановые медицинские обследования, так же как плановый прием у врачей, переносятся на более благоприятный период. Если следовать логике этого указа, то пока губернатор не отменит это решение, в Алтайском крае по-прежнему нельзя пройти плановое обследование (если, конечно, промедление не угрожает вашему здоровью).
6
А когда губернатор скажет о своем решении по поводу режима самоизоляции и работы предприятий?
Спасибо за вопрос. Сами очень хотели бы получить на него ответ и разъяснения.
7
А вообще есть вероятность, что Алтайский край в ближайшее время вернется к нормальной жизни?

Да, такая вероятность есть. Вице-премьер Татьяна Голикова в понедельник, 11 мая, сообщила о том, что одиннадцать из 85 российских регионов могут начать снятие ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сразу со второго этапа. Главным показателем является коэффициент распространения инфекции, который должен быть меньше или равен 1. В Алтайском крае на данный момент он составляет 0,59.

Также, по словам Голиковой, еще 22 региона могли бы выйти на ослабление режима, если обеспечат 50% свободного коечного фонда и охват тестированием не менее 70 на 100 тысяч населения.

Напомним, первый этап смягчения ограничений предусматривает возможность занятий спортом на улицах и прогулок с детьми. А также открытие объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций.

На втором этапе существует возможность снятия ограничений на прогулки с семьей и разрешение работы образовательных учреждений.

Третий этап – открытие парков, скверов и мест отдыха.

 

 

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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