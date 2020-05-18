16 мая стало известно о том, что двое мужчин и одна женщина заразились коронавирусом в селе Гилевка Завьяловского района. Подробно о ситуации рассказал глава муниципалитета Николай Губерт в своем обращении к гражданам.

"Мужчины (братья) вернулись из Красноярского края, где работали вахтовым методом. О своем возвращении они не сообщили в дежурную службу района (номер 112) или медицинское учреждение, хотя поселок Еруда, где они трудились, не благополучен по коронавирусу, и обратились в больницу лишь тогда, когда обнаружили признаки заболевания. Проведенные исследование выявили, что они инфицированы коронавирусом", – цитирует Николая Губерта портал moyaokruga.ru.

По словам главы района, круг контактных лиц уже определен, а сами зараженные доставлены в коронавирусный госпиталь в Барнауле. Ситуация осложняется тем, что женщина, которая также оказалась инфицирована, работает продавцом в магазине, поэтому круг контактных лиц может быть широким.

Губерт обратился к жителям района, попросил их соблюдать правила самоизоляции, пенсионерам рекомендовал выходить из дома только в случае крайней необходимости, а отдельное послание посвятил молодому поколению.

"Большая просьба к молодому поколению, студентам и учащимся – не игнорируйте меры предосторожности, побудьте дома, помогите родителям, бабушкам, дедушкам, не выходите по вечерам на неорганизованные "тусовки". Это позволит в короткие сроки справиться с трудностями, и тогда перед вами вновь откроются все "прелести" жизни", – сказал глава района.

Ранее amic.ru писал о том, что на крупнейшем золотодобывающем предприятии России – Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате в Красноярском крае – в начале мая зафиксировали вспышку коронавируса. В поселок Еруда отправили военнослужащих из Алтайского края. Отряд радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) доставит мобильный госпиталь на 100 койко-мест.