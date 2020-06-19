Еще два вуза Алтайского края начали дистанционные приемные кампании

В Алтайском государственном университете и Алтайском филиале РАНХиГС стартовала приемная кампания, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как напомнили в краевом Минобрнауки, в 2020 году прием документов осуществляется дистанционно, на сайтах вузов. Для подачи необходимо зарегистрироваться в личном кабинете, заполнить анкету, прикрепить фотографии и отсканированные копии документов.

Секретарь приемной комиссии АГУ Иван Назаров уточнил, что вуз единственный в Алтайском крае и Республике Алтай участник нового суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", благодаря которому документы подать могут абитуриенты из любого региона. При этом при проблемах с отправлением заявки для поступающих работает бесплатный номер +7-800-775-12-22, по которому можно задать любой интересующий вопрос.

В РАНХиГС в 2020 году выделили 113 бюджетных мест по различным направлениям подготовки и формам обучения. Ответственный секретарь приемной комиссии Татьяна Корчагина подчеркнула, что по сравнению с прошлым годом количество бюджетных мест значительно выросло.

Кроме того, вуз выделил 10 грантов на бесплатное обучение для детей медицинских работников, которые сражаются с коронавирусом. При этом у абитуриентов должно быть не меньше 210 баллов по трем предметам ЕГЭ.

Напомним, что каждый поступающий имеет право подать документы в пять вузов на три различных направления.